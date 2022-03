Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 4 marzo: Gemma Galgani e Ida protagoniste?

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 4 marzo 2022

Uomini e Donne torna in onda oggi, venerdì 4 marzo, con l’ultima puntata settimanale. Le anticipazioni su ciò che andrà in onda oggi sono davvero poche. Tuttavia, è facile immaginare che il compito di aprire la puntata odierna sarà affidato a Gemma Galgani. La dama di Torino è attualmente senza pretendenti. Tuttavia, nella scorsa puntata, attraverso un filmato in cui ha svelato come trascorrerebbe una giornata con il suo ipotetico fidanzato, Gemma ha mostrato sia la parte sportiva che quella romantica e sensuale lanciando un invito ai suoi pretendenti. La dama di Uomini e Donne, infatti, non perde le speranze di trovare un amore e spera che, mostrando tutte le sue sfumature, possa incontrare il suo principe azzurro.

Cosa sarà accaduto dopo la messa in onda del filmato? Per Gemma saranno arrivate le telefonate dei pretendenti? Ci saranno incontri per la dama di Torino che, nonostante le varie delusioni, non ha mai smesso di credere nell’amore?

Ida Platano e Alessandro, addio definitivo a Uomini e Donne?

Come fanno sapere le anticipazioni pubblicate dalla pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover”, nel corso della puntata di oggi, potrebbero essere nuovamente al centro della puntata anche Ida Platano e Alessandro. Nella puntata di ieri, la dama, dopo aver concesso l’esclusiva al giovane cavaliere, non vedendolo convinto, ha deciso di fare un passo indietro lasciando in lacrime lo studio. Alessandro, di fronte alla reazione di Ida, l’ha seguita. Cosa sarà successo dietro le quinte? I due avranno trovato un punto d’incontro o avranno deciso di chiudere definitivamente?

Nel corso dell’ultimo appuntamento settimanale di Uomini e Donne, inoltre, potrebbe esserci spazio anche per altri protagonisti del trono over come Sara che sta conoscendo Gianluca e Armando Incarnato che aveva cominciato una frequentazione con una ragazza giunta in trasmissione solo per conoscerlo.

