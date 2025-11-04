Le anticipazioni di Uomini e Donne della puntata di oggi 4 novembre svelano l'attesissimo confronto in studio tra Gianmarco Steri, Martina De Ioannon e Ciro

L’attesa sta per terminare perché oggi, martedì 4 novembre, alle 14.45 su canale 5, si riaccendono i riflettori su Ciro Solimeno, Martina De Ioannon e Gianmarco Steri. La puntata si apre con Maria De Filippi che annuncia il confronto svelando l’assenza di Cristina Ferrara e la presenza di Martina che, diversamente dalla volta precedente, ha deciso di partecipare al confronto per chiudere definitivamente la situazione con Ciro. Dopo i saluti di circostanza, Martina spiega di aver prima voluto chiarire da sola con Ciro in segno di rispetto degli otto mesi trascorsi insieme per poi accettare il confronto dove tutto è cominciato.

Ciro, da parte sua, spiega che da Martina non ha avuto rispetto aggiungendo che, comunque, se ne farà una ragione e che sta già voltando pagina pur non dimenticando le cose belle vissute in otto mesi accanto all’ex fidanzata.

Quello tra Martina De Ioannon e Ciro Solimeno è un confronto di fuoco durante il quale volano accuse pesanti. Ciro, in particolare, ammette che non c’è stato un tradimento dal momento che la storia con Martina era già finita ma aggiunge che avrebbe preferito sapere tutto da lei e non dai social. “Ti chiedo scusa per questo”, dice l’ex tronista che non trattiene le lacrime.

A provare a calmare la situazione è Maria De Filippi che ricorda anche il momento in cui Martina e Ciro tornarono a Uomini e Donne come ospiti durante il trono di Gianmarco rammentando l’atteggiamento sprezzante di Solimeno nei confronti di Steri. Al termine del confronto, poi, Maria propone a Ciro di accomodarsi sul trono con Gianni Sperti e Tina Cipollari che lo spronano ad accettare.