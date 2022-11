Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 4 novembre: lite tra Lavinia e Alessio Campoli

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 4 novembre

Dopo la scorsa puntata totalmente dedicata al trono over con il confronto tra Alessandro Vicinanza e Ida Platano con relativa lite con Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri, Uomini e donne torna in onda oggi, venerdì 4 novembre, per l’ultima puntata della settimana. Nel corso del nuovo appuntamento con il dating show di canale 5, Maria De Filippi dovrebbe concedere tempo e spazio al trono classico, in particolare alle troniste Federica Aversano e Lavinia Mauro. Federica, come riportano le anticipazioni pubblicate dalla pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, avrà due confronti: uno con Federico che aveva espresso il desiderio di autoeliminarsi e una con il nuovo corteggiatore Stefano.

Lavinia Mauro, invece, al centro dello studio, avrà un confronto con Alessio Campoli, ex scelta di Angela Nasti, giunta in trasmissione proprio su esplicita richiesta di Lavinia. Durante il primo incontro, Alessio ha ammesso di sentirsi più vicino a Federica Aversano: cosa accadrà, invece, in esterna?

Nuovo corteggiatore per Gemma Galgani?

Nel corso della puntata, inoltre, ci sarà anche spazio per il trono over. Dopo la scelta di Roberto di abbandonare definitivamente la trasmissione, Gemma Galgani è rimasta nuovamente senza corteggiatori. Arriverà un nuovo pretentente? Per la dama di Torino ci saranno importanti novità?

Al centro dello studio, inoltre, potrebbero accomodarsi le dame Daniela e Cristina mentre tra i cavalieri, al centro dello studio, potrebbero sedersi Armando Incarnato e Claudio, tra gli ultimi arrivati nel parterre che aveva cominciato una frequentazione con Ida Platano prima che quest’ultima decidesse di dare una seconda possibilità ad Alessandro Vicinanza.

