Uomini e Donne: anticipazioni puntata diretta 4 ottobre 2024, ecco cosa accadrà

Ultima puntata settimanale per Uomini e Donne che torna in onda oggi, venerdì 4 ottobre 2024, con un appuntamento imperdibile nel corso del quale non mancheranno le emozioni. La prima a regalarle sarà la tronista Francesca Sorrentino che, dopo aver vissuto dei momenti di difficoltà negli scorsi giorni che avevano fatto pensare alla possibilità che abbandonasse il trono, deciderà di aprirsi e raccontarsi attraverso una lettera. Sarà un momento di riflessione quello della tronista che, reduce dalla fine di una storia importante, racconterà il proprio stato d’animo e le emozioni provate nel rapportarsi, dopo tanto tempo, con nuovi ragazzi.

Francesca, tuttavia, non sarà l’unica protagonista della puntata di Uomini e Donne di oggi perché ci sarà spazio anche per i protagonisti del trono over. Nessuna vicenda sentimentale, però, ma una sfilata femminile assolutamente imperdibile.

La lettera di Francesca Sorrentino

Nessun addio al trono di Uomini e Donne da parte di Francesca Sorrentino che, diversamente da ciò che circolava sul web, in un’esterna con quattro, suoi corteggiatori, quelli che l’hanno colpita di più, si metterà in gioco parlando di sè e della propria vita e lo farà attraverso una lettera. Quello che accadrà oggi sarà così, ufficialmente, il nuovo inizio della Sorrentino sul trono.

Per Francesca, dunque, dopo un percorso piuttosto in salita a causa delle mille emozioni provate nel decidere di mettersi in gioco dopo aver chiuso una storia importante, comincia oggi l’avventura sul trono sperando di trovare la persona giusta che le faccia battere nuovamente il cuore.

La sfilata femminile

Spazio, poi, alla sfilata femminile con le dame del trono over di Uomini e Donne che si metteranno in gioco sulla passerella del dating show esponendosi al giudizio dei cavalieri, ma anche di Gianni Sperti e Tina Cipollari che, come sempre, commenteranno le scelte di tutte le dame.

A sorpresa, presente in studio, ci sarà anche Tony Renda, protagonista della penultima edizione di Temptation Island e che, dopo aver accolto nel villaggio in Sardegna i protagonisti dell’edizione di Temptation Island attualmente in onda, farà anche il dj alla sfilata delle dame del trono over.

