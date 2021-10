Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 4 ottobre: il giorno dell’addio di Joele?

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 4 ottobre

Oggi, lunedì 4 ottobre, alle 14.45 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, come sempre ai protagonisti del trono classico e a quelli del trono over. Nell’ultimo appuntamento della scorsa settimana al centro dello studio ci sono state Gemma Galgani, Isabella Ricci e Ida Platano, dame del trono over. Al centro della puntata di oggi, invece, potrebbe esserci l’addio di Joele Milan, il tronista che ha lasciato la trasmissione dopo poco meno di un mese dall’inizio dell’avventura. Stando alle anticipazioni del Vicolo delle News, Joele avrebbe proposto alla corteggiatrice Ilaria un escamotage per potersi sentire senza telecamere e lontano dalla trasmissione. Joele avrebbe detto tutto a Ilaria durante un ballo, ma la redazione ha sentito la loro conversazione e Maria De Filippi ha voluto rendere noto l’accaduto. La padrona di casa ha quindi invitato Joele Milan a lasciare Uomini e Donne e anche la corteggiatrice Ilaria ha lasciato il programma.

Uomini e Donne/ Registrazione 2 ottobre e anticipazioni: in arrivo un nuovo tronista?

Uomini e Donne: Giorgio Manetti non tornerà

“Non ci ho visto del marcio e non credo che da parte sua ci fossero cattive intenzioni. Credo che la situazione sia stata fraintesa, lui era molto in difficoltà, l’ho visto mortificato”, ha detto la corteggiatrice Ilaria raggiunta da Fanpage. Cosa accadrà nel parterre del trono over? Finora Gemma Galgani non ha avuto molta fortuna con i corteggiatori. Tra quelli seduti nel parterre, nessuno ha chiesto di uscire con lei e con quelli con cui è uscita non è scattato nulla. Settimana scorsa Tina Cipollari ha provocato la dama torinese portando a Isabella Ricci i saluti di Giorgio Manetti. Proprio l’ex cavaliere sulle pagine del settimanale Mio ha smentito un suo possibile ritorno in trasmissione: “Quello per me è un periodo finito. Mi sembra che sia cambiato un po’ tutto, non è più eccitante come prima e di amore ormai si parla raramente. Più che altro si litiga e si fa spettacolo con le discussioni”. Inoltre il Gabbiano dallo scorso agosto ha una nuova fidanzata.

