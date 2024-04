Uomini e Donne, anticipazioni puntata 5 aprile 2024/ Le dame tornano in passerella

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 5 aprile 2024

Oggi, venerdì 5 aprile 2024, alle 14.45 su canale 5, torna l’ultimo appuntamento settimanale con Uomini e Donne. Dopo la puntata di ieri che ha visto protagonisti, al centro dello studio, Daniele Paudice per una lite con Gaia e Ida Platano che è riuscita ad avere un confronto sereno con Mario Cusitore, oggi, Maria De Filippi condurrà una puntata assolutamente particolare, ma imperdibile. Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, infatti, oggi dovrebbe andare in onda l’ultima parte della registrazione dello scorso 19 marzo.

Nessun confronto al centro dello studio tra le dame e i cavalieri e nessun momento particolare per i protagonisti del trono classico ovvero Ida e Daniele. La puntata odierna, infatti, sarà totalmente dedicata ad una sfilata. Chi, dunque, salirà in passerella per vivere un momento unico?

La sfilata femminile nella nuova puntata di Uomini e Donne

Protagoniste indiscusse della puntata odierna di Uomini e Donne saranno le dame del trono over. Oggi, infatti, sarà trasmessa la sfilata femminile il cui tema, tuttavia, resta ancora top secret e sarà svelato solo con l’inizio della puntata. In passerella, così, saliranno le dame del trono over, ma non si escludono sorprese. Nella scorsa sfilata, infatti, dopo le dame, era salita in passerella anche Tina Cipollari regalando al pubblico in studio e ai telespettatori un momento unico. La bionda opinionista deciderà di sfilare nuovamente sfidando le dame del parterre?

Chi, invece, finora non ha sfilato è Ida Platano. Se nelle precedenti stagioni di Uomini e Donne, essendo una dama del trono over, Ida ha sempre sfilato portando spesso a casa la vittoria, da quando è diventata tronista non è più salita in passerella. Tuttavia, Maria De Filippi potrebbe decidere anche di farla sfilare senza, però, gareggiare con le dame del trono over.











