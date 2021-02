Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 5 febbraio: Armando contro Nicole?

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI PUNTATA 5 FEBBRAIO

Ultima puntata settimanale per Uomini e Donne che torna in onda oggi, venerdì 5 febbraio, alle 14.45 su canale 5. Dopo le scuse di Giancarlo ad Aurora Tropea, non presente in studio, la puntata ripartirà da Maurizio Guerci che, dopo l’addio a Gemma Galgani, sta frequentando una nuova signora. Al centro dello studio, poi, si accomoderanno Claudio e Sabina. La dama parlerà dell’intimità vissuta con il cavaliere non nascondendo il proprio trasporto. Come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, invece, il cavaliere ammetterà di non aver provato niente. Nonostante le affermazioni del cavaliere, la dama continuerà a restare seduta al centro dello studio scatenando la dura reazione di Gianni Sperti e Tina Cipollari. Sabina, però, difenderà la propria scelta ammettendo di voler continuare a frequentarlo per capire se ci sia la possibilità di un’evoluzione.

SCONTRO TRA ARMANDO INCARNATO E NICOLE

La puntata dovrebbe continuare con il triangolo tra Armando Incarnato, Nicole e Carlo. La dama, dopo essere uscita con entrambi, sta continuando a frequentare con più assiduità Carlo anche se non nasconde un certo timore per la distanza. Carlo, infatti, lavora a Miami e, il confronto tra i due, scatenerà la reazione di Armando Incarnato che si scaglierà contro la dama chiedendosi come possa pensare ad un futuro con Carlo dopo aver vissuto dei momenti di coccole e attenzioni con lui. Nicole, come fanno sapere le talpe del Vicolo delle News, ammetterà di preferire Carlo e di non aver parlato dei momenti vissuti con Armando per non ferire Carlo, il cavaliere a cui tiene in modo particolare. Il napoletano, inoltre, svelerà il contenuto di un messaggio ricevuto da Nicole in cui lei parlava di lui come di un “personaggio”.



