Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 5 maggio: lite tra Carla e Claudio

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 5 maggio

Dopo l’ampio spazio dedicato al trono classico con la puntata del 4 maggio interamente dedicata a Nicole Santinelli e Luca Daffrè, Uomini e Donne torna in onda oggi, venerdì 5 maggio, con l’ultimo appuntamento settimanale e nuovi colpi di scena. Nella puntata odierna del dating show di canale 5, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, Maria De Filippi torna ad occuparsi del trono over. Al centro dello studio torna ad accomodarsi Claudio che sta conoscendo Gabriella con cui è uscito nuovamente e con la quale c’è stato anche un bacio. Prima di dedicarsi unicamente a Gabriella, tuttavia, Claudio stava uscendo con Carla con cui, però, la conoscenza è finita e non nel migliore dei modi.

Gianni Sperti, minacce choc da hater per Uomini e Donne/ "Pezzo di merd* te ne pentirai": lui sbotta

A causa di alcune incomprensioni durante la loro conoscenza, il confronto in studio si è trasformato in una vera e propria discussione. Nonostante, però, la scelta di chiudere, il racconto dell’uscita con Gabriella, porta ad una nuova lite tra il cavaliere del trono over e Carla che confessa di esserci rimasta male perchè lui ha disdetto all’ultimo momento un loro appuntamento.

Gemma Galgani chiude con Giuseppe per Giorgio Manetti?/ A Uomini e Donne si attende…

Armando Incarnato e la domanda di Gianni Sperti

Nuova conoscenza per Armando Incarnato che torna ad accomodarsi al centro dello studio per raccontare i dettagli del rapporto con una nuova protagonista del trono over. Armando, inoltre, finisce al centro della discussione per una domanda di Gianni Sperti. Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, Gianni chiede ad Armando quale sia il suo lavoro e Armando ammette di non lavorare lasciando stupito Gianni che si chiede così come faccia ad avere il tenore di vita che sostiene di avere.

Il cavaliere napoletano, parlando con Maria De Filippi, spiega di non poter rispondere alla domanda evitando così di fornire dettagli sulla sua vita privata. Quali altri protagonisti siederanno al centro dello studio? Non è esclusa una particolare attenzione per Alessio e Rebecca che si stanno conoscendo.

Luca Daffrè, Uomini e Donne/ Rifiuta il bacio con Camilla, ma non con Alessandra

© RIPRODUZIONE RISERVATA