Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 5 maggio: Riccardo chiude con Mariagrazia mentre Luca Salatino…

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 5 maggio

Dopo l’addio di Diego Tavani e Aneta che hanno lasciato ufficialmente il programma, Uomini e Donne torna in onda oggi, giovedì 5 maggio, alle 14.45 su canale 5, con una nuova puntata in cui, al centro dello studio, ci sarà Riccardo Guarnieri. Il cavaliere, dopo la frequentazione con Gloria, ha scelto di conoscere Mariagrazia con cui sembrava andare tutto bene. Qualcosa, però, dev’essersi rotto nel corso delle ultime uscite. Durante l’ultima puntata in cui è stato al centro con Mariagrazia, Riccardo ha spiegato di non volersi lanciare in dichiarazioni importanti come accaduto in passato preferendo fare un passo dopo l’altro.

Di comunque accordo, Riccardo e Mariagrazia avevano deciso di continuare a frequentarsi, ma nel corso della puntata in onda oggi di Uomini e Donne, come svelano le anticipazioni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, Riccardo e Mariagrazia chiuderanno la conoscenza. Chi avrà preso la decisione? A tale momento, però, non assisterà Ida Platano non essendo presente in puntata.

Nuova conoscenza per Catia Franchi a Uomini e Donne?

Quali saranno gli altri protagonisti del trono over? Non essendoci anticipazioni dettagliate, al centro dello studio di Uomini e Donne, potrebbe sedersi Catia Franchi che, dopo essere uscita con Biagio Di Maro, potrebbe essere uscita con un alto cavaliere del trono over. Tuttavia, al centro dello studio potrebbe accomodarsi anche Gemma Galgani che sta conoscendo il signor Giacomo. Racconteranno gli ultimi dettagli del loro rapporto?

A Uomini e Donne dopo il momento dedicato a Veronica Rimondi che ha ammesso di essere delusa da Matteo, inoltre, Maria De Filippi potrebbe dare spazio a Luca Salatino che, dopo la scelta di Aurora di lasciare la trasmissione, è rimasto con le sole Soraia e Lilli. La scelta del tronista romano si avvicina?

