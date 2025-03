Uomini e Donne, anticipazioni puntata 5 marzo 2025

Uomini e Donne torna in onda oggi, mercoledì 5 marzo 2025 con una nuova ed imperdibile puntata. L’appuntamento odierno, sulle note di “Soldi, soldi, soldi” si apre con il trono di Tina Cipollari. Dopo l’eliminazione di Angelo che ha scritto a Morena Farfante, dama del trono over, Tina si sta concentrando sulla conoscenza con Cosimo che, dopo averle portato vari regali e averla stupita in esterna anche con delle dediche musicali, ha organizzato un viaggio a Parigi.

Un viaggio che Tina ha deciso di fare con il suo corteggiatore stupendo anche Gianni Sperti e Maria De Filippi che non si aspettavano tale intraprendenza dalla Cipollari. Nella puntata in onda oggi, Maria De Filippi mostra le immagini del viaggio fatto da Tina e Cosimo a Parigi in cui è accaduto davvero di tutto.

Morena e Margherita rivali a Uomini e Donne

La puntata di Uomini e Donne odierna, poi, come sempre, darà spazio anche ai cavalieri e alle dame del trono over. Al centro della discussione torna Morena Farfante che Angelo, l’ex corteggiatore di Tina Cipollari, aveva provato a conoscere. Oggi, però, il nome di Morena torna alla ribalta per la rivalità con Margherita Aiello. Tra le due dame non c’è molta simpatia e, oggi, tale rivalità, porta ad un durissimo scontro.

Morena e Margherita, nelle scorse puntate, aveva discusso per un atteggiamento di Morena nei confronti di un cavaliere che stava conoscendo Margherita e che quest’ultima aveva interpretato come un tentativo di sedurlo. Oggi, però, a scatenare lo scontro tra le due sono alcune cose scritte sui social.

Barbara De Santi e Ruggiero: la storia continua

La puntata odierna di Uomini e Donne, poi, dovrebbe dare spazio anche a Barbara De Santi che, dopo tanto tempo, sta vivendo un momento sentimentale magico. L’arrivo nel parterre di Ruggiero ha fatto crollare il muro di protezione della dama che si sta lasciando sempre più andare.

Dopo aver trascorso una piacevole serata con lui, dopo un bacio passionale che ha riscaldato il cuore della dama, Barbara e Ruggiero, non volendo conoscere altre persone, annunciano l’addio alla trasmissione.