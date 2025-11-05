Le anticipazioni della puntata di Uomini e Donne del 5 novembre 2025 con la scelta di Sara Gaudenzi di richiamare Jakub.

Puntata imperdibile quella di Uomini e Donne in onda oggi, mercoledì 5 novembre 2025 perché dà il via alla rivalità tra le troniste Cristiana Anania e Sara Gaudenzi che, nelle prossime puntate, continueranno a discutere. Tutto inizia da Maria De Filippi che chiama al centro dello studio Sara ricordando a tutti che Jakub Bakkour, dopo il bacio con Cristiana e la scelta di quest’ultima di portare in esterna un nuovo corteggiatore, Simone, dopo una lite accesa in camerino, ha deciso di autoeliminarsi non presentandosi in trasmissione. La conduttrice, così, racconta che Sara, incuriosita da Jakub, ha chiesto alla redazione di richiamarlo.

“Hai fatto bene”, commenta Tina Cipollari mentre Cristiana Anania reagisce prima con un sorriso amaro e poi accusa il suo ex corteggiatore di essere falso dal momento che ha accettato di tornare per Sara dopo averle detto parole importanti.

Anticipazioni Uomini e Donne: Gemma Galgani contro Mario Lenti

La puntata di Uomini e Donne del 5 novembre 2025, tuttavia, si apre con il trono over. Al centro dello studio si accomodano tre cavalieri tra cui Enrico e Mario Lenti e tre dame tra le quali Gemma Galgani e Cinzia Paolini. Quest’ultima sta continuando ad uscire con Mario che, durante il confronto in studio, si scontra ancora una volta con la dama di Torino annunciando di non essere più interessato neanche ad avere un’amicizia con Gemma.

Dopo un duro botta e risposta tra Gemma e Mario, ormai ai ferri corti, la puntata odierna del dating show di canale 5 continuerà con Guido Ricci e Federica C. Nonostante qualche disattenzione del cavaliere che avevano spinto la dama a fare dei passi indietro, la conoscenza tra i due continua ma l’atteggiamento di Guido solleva dubbi nel parterre, in particolare in Alessio Pili Stella che attacca il cavaliere.