Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 6 aprile: Armando e Angela nuova coppia?

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 6 aprile

Dopo la pausa per la Pasquetta, Uomini e Donne torna regolarmente in onda oggi, martedì 6 aprile, con una nuova puntata. L’appuntamento odierno si aprirà da dove si era interrotta la puntata di venerdì scorso dedicata prevalentamente a Gemma Galgani che, al centro dello studio, si è confrontata prima con Nicola Vivarelli e poi con il cavaliere Riccardo. Entrambi hanno spiegato alla dama di Torino di vederla solo come un’amica deludendo Gemma che sperava di rivivere nuove emozioni. Nel corso della scorsa puntata, inoltre, Maria De Filippi ha concesso spazio anche Giacomo Czerny che ha lasciato a casa Carolina portando in esterna una nuova corteggiatrice e Martina che è riuscita ad aprirsi raccontandogli anche una parte dolorosa del suo passato. Cosa accadrà, invece, nella puntata in onda oggi? Come sempre ci sarà spazio sia per il trono classico che per il trono over e tra i cavalieri, ad accomodarsi al centro dello studio, potrebbe essere Armando Incarnato.

Armando Incarnato, rivelazioni su Angela?

Dopo essere stato spettatore delle ultime puntate di Uomini e Donne, stando alle anticipazioni del Vicolo delle News, nella puntata di oggi del programma di Maria De Filippi, dovrebbe tornare protagonista Armando Incarnato che ha cominciato una frequentazione con Angela, la dama che usciva con Luca Cenerelli. In base alle anticipazioni del Vicolo, la conoscenza tra Armando e Angela sarebbe andata oltre. Tra i due, infatti, pare ci siano stati dei baci. Pare, tuttavia, che le rivelazioni del cavaliere napoletano porteranno Maria De Filippi a chiudere l’argomento. Nel corso della puntata, inoltre, potrebbero trovare spazio anche Massimiliano Mollicone, sempre più diviso tra Eugenia e Vanessa e Samantha Curcio, alle prese con la conoscenza con nuovi corteggiatori.

