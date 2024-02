Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 6 febbraio: Luciano e Ida chiudono la conoscenza

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 6 febbraio

Martedì 6 febbraio, alle 14.45 su canale 5, torna l’appuntamento con Uomini e Donne. Come svelano le anticipazioni di WittyTv, la puntata odierna ricomincia da dove si è interrotta quella trasmessa ieri ovvero dal confronto tra Brando, Beatriz e Raffaella. Dopo lo sfogo in lacrime, Raffaella discute anche con Beatriz ribadendo di non sentirsi desiderata da Brando al punto da essere convinta che la scelta non sarà lei ma Beatriz. Spazio, poi, al trono over con Alessandro Vicinanza nuovamente protagonista. Il cavaliere salernitano, dopo aver chiuso con Cristina Tenuta, è uscito con Manuela con cui, però, non è scattata la scintilla.

Alessandro Vicinanza, Uomini e Donne/ Esce con Maura ma pensa a Roberta Di Padua

Deciso a cercare la donna della sua vita, si è rimesso subito in gioco conoscendo altre ragazze. Tuttavia, nella puntata in onda oggi, una delle dame con cui è uscito Alessandro, ribadisce l’impressione che il cavaliere sia ancora preso da Roberta Di Padua la quale, tuttavia, non solo rifiuta qualsiasi tipo di contatto con Alessandro, ma rispondendo a Tina Cipollari chiede anche il motivo.

Brando tra Raffaella e Beatriz, Uomini e Donne/ "Non voglio più correre dietro a nessuna"

Luciano chiude con Ida e litiga con Barbara De Santi

Tina Cipollari continua a credere alle buone intenzioni di Alessandro Vicinanza esortando, così, Roberta Di Padua a concedergli un’altra possibilità, ma la dama sbotta ribadendo di non voler essere la seconda scelta di nessuno e di volersi sentire desiderata dall’uomo che ha accanto. Il trono over, poi, continua a regalare sorprese con Luciano ed Ida. Il cavaliere, nella scorsa puntata, aveva accettato di conoscere una dama giunta in trasmissione esclusivamente per lui. Una scelta che aveva portato Ida ad abbandonare in lacrime lo studio.

Ida Platano, Uomini e Donne/ Esterna con Mario "Sono libera sentimentalmente. Se avessi voluto Alessandro..."

Nella puntata in onda oggi di Uomini e Donne, i due, al centro dello studio, raccontano di essere usciti nuovamente insieme ma di aver capito di non poter continuare. Una decisione che porta Tina e Barbara De Santi a schierarsi con Ida con Barbara, in particolare, che è poi protagonista di una discussione con lo stesso Luciano.













© RIPRODUZIONE RISERVATA