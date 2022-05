Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 6 maggio 2022: due di picche per Riccardo? e Luca Salatino?

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 6 maggio 2022

Ultimo appuntamento settimanale con Uomini e Donne che torna in onda oggi, venerdì 6 maggio, con una nuova puntata nel corso della quale, al centro dello studio, si accomoderà Alessandro Vicinanza. Come svelano le anticipazioni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, Alessandro sarà il protagonista di un confronto con Melissa, una ragazza nuova del parterre. Alessandro ha spiegato di voler portare avanti la conoscenza, ma Melissa pone un freno ammettendo di essere più interessata al cavaliere Luca.

Luca Salatino verso una scelta obbligata a Uomini e Donne?/ Dopo l'addio di Aurora...

Spazio, poi, a Riccardo Guarnieri. Dopo la fine della conoscenza con Mariagrazia, Riccardo chiede di parlare nuovamente con Gloria, la dama con cui era uscito in precedenza. Il cavaliere pugliese torna su quanto accaduto tra loro e appare propenso a ricominciare avendo provato per lei una forte attrazione fisica, ma Gloria lo frena spiegando di considerare chiusa la frequentazione e di essere interessata ad un altro cavaliere con cui c’è stato anche un bacio.

Sara e Gianluca, Uomini e Donne/ "La differenza d'età mi fa paura": Maria De Filippi…

Nuovo confronto tra Riccardo e Ida Platano a Uomini e donne?

Nel corso della puntata di Uomini e Donne in onda oggi, inoltre, potrebbe esserci nuovamente spazio per Riccardo Guarnieri e Ida Platano. Il ritorno in trasmissione del cavaliere pugliese ha portato a galla vecchie emozioni della dama che ha ammesso di non vedere in Riccardo un amico. Diversamente, il cavaliere pugliese ha spiegato di non provare più un sentimento per Ida se non un affetto per un’amica. I due pare si siano chiariti. Sarà davvero così?

Nel corso della puntata di Uomini e Donne, infine, potrebbe esserci spazio anche per Luca Salatino che, dopo la decisione di Aurora Colombo di eliminarsi rinunciando a corteggiarlo, è rimasto solo con Lilli e Soraia. Avrà deciso di uscire con entrambe o avrà portato in esterna solo Soraia con cui non esce da diversi giorni?

Tina Cipollari, lite con Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne/ "Sei un buffone..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA