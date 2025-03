Anche oggi, giovedì 6 marzo, su Canale 5 verrà trasmessa una nuova puntata Uomini e Donne. Stando alle anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, quella che il pubblico vedrà tra poche ore è la parte finale della registrazione dello scorso 24 febbraio. Cosa succederà? Grande attenzione al Trono Over, dove ci sarà un acceso scontro tra Morena e Margherita. Com’è noto, le due sono da tempo rivali in amore. In passato, sono uscite entrambe con Mario Cusitore, ormai fuori dal Parterre. Successivamente, hanno intrapreso una conoscenza con Giovanni, il quale ha deciso di concentrarsi sulla dama Francesca.

A tal proposito, durante la puntata, Giovanni e Francesca sono stati chiamati al centro dello studio. Il cavaliere ha ribadito di avere una preferenza per lei, pur avendo riscritto sia a Margherita che a Morena. Le due donne sono quindi entrate nuovamente in competizione, tanto che Morena ha lanciato una forte accusa alla rivale. Secondo la dama, Margherita avrebbe contatti diretti con Lorenzo Pugnaloni, per dargli eventuali dettagli sulle anticipazioni e cercare di passare come quella che non è. A seguito di quest’insinuazione, la donna è andata su tutte le furie e le due hanno iniziato a litigare, arrivando quasi alle mani.

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 6 marzo 2025: esterne Gianmarco Steri e scintille con Francesca

Spazio, poi, al trono di Gianmarco Steri. Nella puntata odierna di Uomini e Donne, si vedranno due esterne con il mare come cornice: una con Cristina, e l’altra con Francesca. Con la prima l’uscita è andata a gonfie vele, mentre, con la seconda, c’è stato un piccolo diverbio. Inizialmente, Francesca gli ha fatto uno scherzo, facendogli credere di dover fare il bagno. Dopo essersi presentato in costume, Francesca gli ha detto la verità, dando vita ad un simpatico siparietto. Subito dopo, però, Gianmarco gli ha confessato di vederla con un atteggiamento troppo amichevole.

In sostanza, vorrebbe vederla più donna nei suoi confronti. Francesca non aveva reagito molto bene a quest'”accusa”, chiudendosi a riccio. In studio, però, ha raccontato di aver riflettuto su questa cosa, dandogli ragione. La studentessa ha poi spiegato di avere difficoltà a far vedere subito il suo lato femminile ma che, col tempo, riuscirà a lasciarsi andare. Com’è noto dalle registrazioni, tra Gianmarco e Francesco scatterà presto un bacio. Dunque, pare che quest’incentivo del tronista abbia aiutato la corteggiatrice ad aprirsi.