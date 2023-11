Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 6 novembre: la prima sfilata femminile della stagione

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 6 novembre

La nuova settimana di Uomini e Donne inizia oggi, lunedì 6 novembre, con una nuova puntata dedicata alla prima sfilata femminile della stagione. Dopo aver dedicato tutte le puntate trasmesse finora alle dinamiche nate in studio tra dame e cavalieri, Maria De Filippi ha deciso di regalare un momento che, per il pubblico, è sempre super divertente. Le dame, infatti, sfileranno sul tema “I sogni son desideri”. In passerella, tutte le signore del parterre che hanno deciso di mettersi in gioco partecipando alla sfilata, sfileranno indossando un outfit scelto autonomamente o con l’aiuto della stylist del programma provando a rispecchiare perfettamente il tema della sfilata.

Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Sfilata sensuale per conquistare Bruno?

A dare i voti alle dame saranno naturalmente i cavalieri che premieranno le signore che, con l’outfit scelto, si avvicineranno al tema. Non mancherà, naturalmente, il giudizio di Gianni Sperti e Tina Cipollari.

Roberta Di Padua e Aurora Tropea protagoniste della sfilata?

Non tutte le signore accettano di partecipare alla sfilata, ma tra tutte le dame del parterre, il pubblico è pronto a scommettere su alcuni nomi. A sfilare potrebbero così essere Gemma Galgani, pronta a stupire Bruno, il nuovo cavaliere con cui ha iniziato una conoscenza dopo l’addio a Maurizio, ma anche Roberta Di Padua, Barbara De Santi e Aurora Tropea che stanno ancora cercando l’uomo della loro vita.

Uomini e donne: Roberta Di Padua e Gemma Galgani, eterne single?/ Il comune denominatore al trono over

Occhi puntati, poi, sulle nuove dame come Claudia, Donatella, Elena, Cristina Tenuta e tante altre. Come accaduto nelle stagioni passate, anche la sfilata regala colpi di scena e momenti imperdibili. Accadrà anche oggi?

LEGGI ANCHE:

Uomini e donne, anticipazioni registrazione 5 novembre 2023/ Cristian Forti rischia il trono: il doppio bacio

© RIPRODUZIONE RISERVATA