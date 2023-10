Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 6 ottobre: Donatella piange per Silvio

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 6 ottobre

Uomini e Donne torna in onda oggi, venerdì 6 ottobre, alle 14.45 su canale 5, con l’ultimo appuntamento settimanale. Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, al centro dello studio del dating show di canale 5, si accomoderanno Silvio e Donatella. Il cavaliere e la dama del trono over si stanno conoscendo e, al momento, hanno deciso di non frequentare altre persone avendo vissuto anche dei momenti d’intimità. Tuttavia, nel corso della puntata in onda oggi, tra i due ci saranno dei contrasti. Al centro dello studio, Silvio e Donatella racconteranno di aver avuto delle discussioni causate da un argomento, la convivenza.

Al centro dello studio, la coppia si confronterà anche con l’aiuto di Maria De Filippi e degli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari. durante il confronto, Donatella si lascerà andare anche alle lacrime e Maria inviterà la dama ad uscire dallo studio per un chiarimento con Silvio.

Il primo bacio di Brando e Beatriz

Nel corso della puntata di Uomini e Donne in onda oggi, ci sarà spazio anche per il trono classico. Brando sta portando avanti la conoscenza con Beatriz con la quale, nel corso dell’ultima esterna, è arrivato anche il bacio. Brando, tuttavia, sta uscendo anche con un’altra corteggiatrice che si chiama Silvia. Inoltre, il tronista sembra avere le idee chiare ed elimina un’altra ragazza.

Nessuna novità, invece, per quanto riguarda il trono di Christian Forti che ha più volte ribadito di non voler uscire con ragazze che escono sia con lui che con Brando. Come reagirà Christian di fronte al bacio del collega con Beatriz?

