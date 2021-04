Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 7 aprile: Giacomo e Gemma protagonisti?

Uomini e donne, anticipazioni puntata 7 aprile

Uomini e Donne torna in onda oggi, mercoledì 7 aprile, alle 14.45 su canale 5 con una nuova puntata in cui non mancheranno i colpi di scena. Salvo colpi di scena, oggi dovrebbe andare in onda la prima parte della puntata registrata lo scorso 28 marzo. Al centro dello studio dovrebbe accomodarsi Giacomo Czerny che avrà un duro confronto con Carolina. La corteggiatrice ammetterà di essere delusa dall’atteggiamento del tronista che, per conoscere le nuove corteggiatrici, continua a lasciarla a casa portando, invece, in esterna Martina. Il discorso di Carolina scatena la dura reazione di Giacomo che le chiede perchè non sia intervenuta nella puntata precedente per dirlo e abbia aspettato così tanto. Dopo un duro botta e risposta, Giacomo accetterà di ballare con Carolina per chiarirsi e la sua scelta porterà Martina a lasciare lo studio. Quest’ultima, poi, spiegherà di non avere alcuna intenzione di andare via, ma di esserci rimasta male per quello che è successo tra Giacomo e Carolina.

Gemma Galgani, nuovo confronto con Riccardo?

Il momento delicato di Gemma Galgani continua. Nella nuova puntata di Uomini e Donne, come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News, sarà mostrato un filmato in cui Riccardo che ha detto alla dama di Torino di vederla solo come un’amica, si confronto con Isabella. Quest’ultima rimprovera il cavaliere facendogli notare come alcuni suoi gesti abbiano illuso la Galgani. In studio, si riapre il discorso su Gemma e sulle sue illusioni e a difenderla sarà Nicola Vivarelli. Tuttavia, nel discorso, s’intrometterà anche Armando Incarnato puntando il dito contro Nicola e gli altri cavalieri che, corteggiando Gemma, hanno conquistato popolarità. La discussione infiammerà lo studio e si concluderà con un ballo tra la Galgani e Nicola.

