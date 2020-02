Uomini e donne/ Anticipazioni puntata 7 febbraio: lite e dottori per Gemma e…

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI PUNTATA DI OGGI, 7 FEBBRAIO, TRONO OVER

Liti e dottori per Gemma Galgani che oggi pomeriggio sarà protagonista della nuova puntata di Uomini e donne che torna in onda ancora nella versione sfilata al grido di: “L’uomo che non deve chiedere mai”. Le novità non mancheranno così come i colpi di scena così come il grosso passo indietro dei protagonisti visto che il pezzo della sfilata che vedremo oggi è relativo ormai a qualche settimana fa ed era stato lasciato in panchina proprio per l’occasione ovvero una settimana di “pausa” per Maria de Filippi e di mancate registrazioni. A cimentarsi nella sfilata di oggi saranno i maschietti a cominciare da Jean Pierre, che sfilerà in smoking, e finendo a Mattia che arriverà in passerella con la sua idea di seduzione ovvero completo blu e sneakers.

GEMMA GALGANI IN LACRIME PER MASSIMILIANO A UOMINI E DONNE

Completeranno il siparietto i pantaloni scozzesi di Marcello e una super interpretazione di Massimiliano che manderà in tilt le donne e, soprattutto, Gemma Galgani. Il cavaliere arriverà in passerella con la sua versione di Richard Gere in Ufficiale e Gentiluomo prendendo in braccio la dolce Aurora e baciandola sul collo facendo impazzire la dama torinese che, finirà, manco a dirlo, in lacrime. Il suo momento di debolezza e crisi non passerà inosservato tanto che Tina Cipollari che prenderà la palla al balzo per chiamare subito il dottore stendendo la dama in passerella per farla riprendere. Dopo l’allegro siparietto toccherà ai “giovani” del trono over far alzare la temperatura in studio tra le dame, chi vincerà la sfida e come si presenteranno Erik e compagni in passerella?

© RIPRODUZIONE RISERVATA