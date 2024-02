Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 7 febbraio: nuove segnalazioni su Mario Cusitore

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 7 febbraio

Uomini e Donne torna in onda oggi, mercoledì 7 febbraio, con una putata assolutamente imperdibile. Quella in onda oggi dovrebbe essere la prima parte della registrazione del 30 gennaio con Ida Platano protagonista indiscussa. La tronista, al centro dello studio, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, è nuovamente alle prese con le segnalazioni su Mario Cusitore. Dopo aver raggiunto la tregua con il corteggiatore napoletano, Ida deve fare i conti nuovamente con le segnalazioni che continua a ricevere su Mario. Ida non nasconde di essere molto arrabbiata a causa di una segnalazione ricevuta da una ragazza che, pare, abbia una storia con un ex ballerino di Amici.

Mario prova a spiegarsi nuovamente scatenando una durissima discussione con Ida Platano che, poi, resta al centro dello studio, per rivivere le esterne fatte con Sergio Berni e Pierpaolo, un nuovo corteggiatore. In studio, inoltre, torna anche Ernesto Russo ma come cavaliere del parterre del trono over.

Brando, nuova lite con Beatriz

Restando sul trono classico, nella nuova puntata di Uomini e donne, Maria De Filippi dovrebbe tornare ad occuparsi del trono di Brando, ormai prossimo alla scelta. In studio, tra il tronista e Beatriz ci sarà l’ennesima discussione a causa della scelta di lei di non presentarsi in esterna.

Per quanto riguarda il trono over, protagonisti indiscussi della puntata dovrebbero essere Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua. Dopo aver provato a conoscere altre dame, il cavaliere salernitano ha deciso di mettersi a nudo svelando i propri sentimenti e scrivendo una lettera a Roberta che, pur apprezzando il gesto, ribadisce di non volergli concedere un’altra possibilità e di essere, invece, interessata ad un’altra ragazza.











