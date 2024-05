UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI PUNTATA 7 MAGGIO 2024/ Tina Cipollari ancora contro Mario

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 6 maggio 2024

Tina Cipollari ancora contro Mario Cusitore nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi. Gianni Sperti e Tina Cipollari notano l’iniziale assenza di Mario spingendo, così, Maria De Filippi a fare chiarezza su Ida Platano. La conduttrice, infatti, fa notare come in studio non ci sia neanche Ida per poi chiamare al centro dello studio Pierpaolo Siano e Mario e contro quest’ultimo Tina torna a scontrarsi poiché non riesce a capire il motivo per cui non vuole svelare il cognome della ragazza del B&B con cui è stato visto.

Ida Platano e Mario Cusitore tornano a Uomini e Donne/ Ultimo confronto: lui sotto casa di lei...

Spazio, poi al trono over con Asmaa che si accomoda al centro dello studio per conoscere nuovi corteggiatori. Spazio, poi, a Mario Verona e Manuela: i due continuano a frequentarsi ma qualche incomprensione c’è sempre (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Ida Platano assente in studio

Le anticipazioni della puntata di Uomini e Donne in onda oggi, martedì 6 maggio 2024, invitano il pubblico a non perdere assolutamente la puntata odierna. Dopo il momento dedicato a Cristiano, protagonista di una discussione con Gianni Sperti e Tina Cipollari, nella puntata odierna, ci sarà un nuovo capitolo del trono di Ida Platano. Nelle scorse puntate, Tina Cipollari ha posto l’attenzione su Mario Cusitore e sulla segnalazione riguardante la ragazza del B&B promettendo di indagare e scoprire la verità. Nonostante le varie spiegazioni di Mario, Ida Platano non riesce e fidarsi totalmente di Mario ammettendo di avere tanti dubbi.

Mario Cusitore ha tradito Ida Platano a Uomini e Donne?/ La tronista prova a scagionarlo, Tina la massacra

La tronista, inoltre, ha sottolineato di non aver gradito neanche l’atteggiamento di Pierpaolo Siano, reo di averla vista dopo tre ore dal suo arrivo ad Avellino. Stanca, delusa e amareggiata per l’atteggiamento dei suoi corteggiatori, nella puntata odierna di Uomini e Donne, come svelano le anticipazioni, ci sarà un vero colpo di scena.

Anticipazioni Uomini e Donne: Ida Platano spiazza Mario e Pierpaolo

Stanca dell’atteggiamento di Mario Cusitore e Pierpaolo Siano da cui non si sente affatto corteggiata, Ida Platano, nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, come fanno sapere le anticipazioni, non sarà presente in studio. Maria De Filippi manderà in onda un videomessaggio in cui la tronista spiega di non fidarsi nè di Mario nè di Pierpaolo da cui si aspetta un gesto forte che le dimostri il loro reale interesse.

Ida Platano piange in esterna con Pierpaolo Siano a Uomini e Donne/ Lui: "Hai i prosciutti sugli occhi"

Una prese di posizione forte e chiara quella di Ida che spiazza i due corteggiatori che, al termine del videomessaggio, lasciano lo studio senza svelare le proprie intenzioni. Spazio, poi, ancora al trono over con la dama Sabrina che, al centro dello studio, chiuderà il rapporto con l’ultimo cavaliere che stava frequentando.











© RIPRODUZIONE RISERVATA