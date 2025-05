Uomini e Donne: anticipazioni puntata 7 maggio 2025

Puntata imperdibile quella di Uomini e Donne in onda oggi, mercoledì 7 maggio 2025 che si apre con Gemma Galgani. La dama del trono over, dopo aver avuto uno scontro con Arcangelo, ha deciso di dare una nuova possibilità al cavaliere che aveva espresso il desiderio di uscire con Marina. Dopo il rifiuto di quest’ultima di uscire nuovamente insieme, Arcangelo ha deciso di uscire nuovamente con Gemma che, oggi, in studio, si scontro con Marina con cui non sembra esserci una grande simpatia.

Arcangelo, poi, arriva in studio e il suo atteggiamento scatena la dura reazione di Tina Cipollari che lo attacca accusandolo di prendere in giro Gemma. Di fronte agli attacchi di Tina, Arcangelo prende Germma per mano raggiungendo l’uscita dello studio e la bacia.

Sabrina Zago, nuovo confronto con Guido

Spazio, poi, a Sabrina Zago. Nell’ultima puntata di cui è stata protagonista, Sabrina ha avuto un durissimo scontro con Guido che è anche uscito con Gloria Nicoletti la quale, a sorpresa, ha svelato di essersi trovata molto bene con il cavaliere e di voler continuare ad uscire con lui.

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, Sabrina torna ad accomodarsi al centro dello studio dove si accomoda anche Gloria. Sabrina, stanca dell’atteggiamento di Guido, chiede alla redazione di poter andare a prendere il telefono per mostrare tutti i messaggi ricevuti da Guido nell’ultimo periodo.

Tina Cipollari, scontro con Arcangelo

Grande protagonista della puntata di Uomini e Donne di oggi, poi, è Tina Cipollari che si scontra duramente con Arcangelo. La bionda opinionista che non crede affatto al suo interesse per Gemma, lo accoglie rivolgendogli una serie di critiche durissime dando il via ad un botta e risposta che si conclude con la scelta di cavaliere di lasciare lo studio.

Arcangelo, dunque, lascerà definitivamente il programma? Dalle anticipazioni sembrerebbe di no ma sarà destinato a scontrarsi ancora con Tina.