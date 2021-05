Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 7 maggio: oggi in onda la scelta di Samantha?

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 7 maggio

Nuovo appuntamento con Uomini e donne che si avvia verso il gran finale di stagione con le scelte dei tronisti Massimiliano Mollicone, Samantha Curcio e Giacomo Czerny. Mentre quest’ultimo, durante un confronto con Carolina e Martina ha ammesso di essere vicino alla scelta, Samantha Curcio ha già concluso il proprio percorso e la puntata di oggi potrebbe essere dedicata proprio al momento fatidico della tronista. Se la puntata di ieri si è conclusa con la fine della frequentazione di Luca Cenerelli ed Elisabetta Simone, la puntata di oggi potrebbe essere dedicata unicamente a Samantha Curcio e alla sua scelta, registrata lo scorso 2 maggio, insieme al trono di Massimiliano Mollicone come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News. Purtroppo, non ci sono ancora anticipazioni ufficiale su ciò che sarà trasmesso nel corso dell’ultima puntata settimanale del dating show di canale 5, ma qualora dovesse andare in onda proprio la scelta di Samantha, il momento sarà imperdibile.

LUCA CENERELLI ED ELISABETTA, UOMINI E DONNE/ Lei chiude: "Voglio un grande amore"

Uomini e donne, oggi la scelta di Samantha Curcio?

Il percorso sul trono di Samantha Curcio è stato altalenante. Dopo aver conosciuto molti corteggiatori giunti in trasmissione per un appuntamento al buio, la tronista ha cominciato a far arrivare nuovi pretendenti dopo aver visto le loro foto. L’attenzione della tronista si è così posata su Alessio e su Bohdan con cui è poi arrivata alla scelta finale. Se con Bohdan il percorso è stato abbastanza lineare, senza discussioni, ma solo con qualche piccola incomprensione prima del bacio, con Alessio non sono mancate le scintille. Samantha non ha mai nascosto di temere il mondo di Alessio che, lavorando nell’azienda di famiglia, ha una vita totalmente diversa dalla sua. Nonostante tutto, però, la Curcio ha deciso di seguire il proprio cuore scegliendo proprio Alessio e dando vita ad un momento unico: Samantha, infatti, confesserà a Bohdan di non averlo scelto con Alessio al suo fianco come svelano le talpe del Vicolo delle News.

