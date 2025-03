Uomini e Donne, anticipazioni puntata 7 marzo 2025

Uomini e Donne torna in onda oggi, venerdì 7 marzo 2025, con l’ultima puntata settimanale con l’addio al programma di Barbara De Santi e Ruggiero D’Andrea. La dama e il cavaliere del trono over, dopo una breve frequentazione durante la quale è scattato il feeling immediato condito da un bacio passionale e da una notte d’amore, hanno deciso di lasciare insieme il programma. Dopo essersi confrontati in studio e una battuta fraintesa che aveva fatto piangere Barbara, durante la sfilata femminile, la coppia decide di annunciare l’addio al programma.

La dama non nasconde la felicitò che sta vivendo e che le sta regalando Ruggiero che è arrivato all’improvviso nella vita della dama che, dopo tante delusioni, ha finalmente trovato l’uomo con cui cominciare a costruire una storia d’amore.

Uomini e Donne: torna la sfilata femminile

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi sarà dedicata anche alla sfilata femminile durante la quale Tina Cipollari ha conquistato la scena. Tutto inizia con una dama che decide di rendere omaggio a Tina nella sfilata facendo entrare una mummia e tira i petali della scelta con un secchio.

Gemma Galgani commenta la situazione dicendo di trovare squallido il tutto ma Tina decide di far restare in studio la mummia e inizia il caos. La bionda opinionista, infatti, con il suo gesto, dà il via ad una lite di fuoco con la dama di Torino. Durante la sfilata, inoltre, Sabrina regala un costume e un biglietto a Giuseppe.

Gianmarco Steri: esterne con Cristina e Francesca

Spazio, infine, al trono classico con Gianmarco Steri che si accomoda al centro dello studio per rivivere le esterne fatte con Cristina e Francesca. Con Cristina è andato al mare e con lei è stato davvero bene. Esterna al mare anche con Francesca con quest’ultima che ha deciso di mettere alla prova il tronista dicendogli che avrebbero fatto il bagno.

Gianmarco, poi, ammette di vedere in Francesca più un approccio amichevole e, in studio, la corteggiatrice non nasconde di essere rimasta male di tale commento da parte di Gianmarco. Francesca, inoltre, spiega di non voler mostrare subito il suo lato femminile.