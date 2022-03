Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 7 marzo: nuova lite tra Ida e Alessandro?

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 7 marzo 2022

Nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 7 marzo 2022, torna come di consueto l’appuntamento con Uomini e Donne, la trasmissione dei sentimenti in onda dalle ore 14.45 su Canale 5. Sarà Maria De Filippi alla guida dei due troni, il classico e l’over, con i loro protagonisti intenzionati a trovare l’amore a favor di telecamere. Cosa vedremo oggi, in apertura di nuova settimana? Secondo le anticipazioni riprese dal sito TheSocialPost, nell’appuntamento odierno con il dating show della rete ammiraglia di casa Mediaset tornerà protagonista Ida Platano, una delle dame più conosciute del programma.

Stando a quanto trapelato sulla nuova puntata di Uomini e Donne, Ida sarà sul punto di chiudere un’altra sua conoscenza, per via di una discussione. Stando infatti alla pagina social Uominiedonneclassicoeover, in puntata andrà in scena una lite con protagonista la nota dama bresciana e Alessandro Vicinanza, il cavaliere che sta conoscendo.

Matteo Ranieri torna protagonista

Tra Ida Platano, vecchia conoscenza di Uomini e Donne, ed Alessandro Vicinanza il problema maggiore sarebbe legato – a dispetto del cognome di lui – proprio alla lontananza tra i due. Il cavaliere senza molti giri di parole ha infatti dichiarato di non avere alcuna intenzione di trasferirsi a Brescia dalla dama e questo ha scatenato, secondo le anticipazioni, una discussione che ha portato all’intervento di Maria De Filippi, la sola in grado di rimettere la pace tra i due.

Nel corso della puntata di oggi 7 marzo, però, ci sarà spazio anche per le vicende legate al trono classico e nel dettaglio a Matteo Ranieri che tornerà protagonista. Se tutte le sue corteggiatrici hanno deciso di mollare la presa, il tronista ha comunque continuato a fare nuove conoscenze. Nella passata puntata abbiamo assistito alla prima esterna con Nicole, una sua nuova corteggiatrice. Oggi, stando alle anticipazioni, dovrebbe essere il turno dell’esterna con Valeria.

