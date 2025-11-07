Le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne con la sfilata femminile, il trono di Flavio Ubirti e Giovanni e Francesca ospiti.

Le anticipazioni della puntata di Uomini e Donne in onda oggi, venerdì 7 novembre 2025, svelano un appuntamento assolutamente imperdibile per i fan del dating show di canale 5 che potranno assistere al ritorno in studio di una coppia che si è formata nella scorsa stagione ovvero Giovanni Siciliano e Francesca Cruciani che sono sempre più uniti e innamorati. Nel corso del racconto della loro storia, non mancherà un pizzico di emozione soprattutto quando Francesca parlerà del legame con i figli di Giovanni. Spazio, poi, al trono classico con Flavio Ubirti che torna ad accomodarsi al centro dello studio.

Chi è Giovanni Siciliano, ex cavaliere di Uomini e Donne/ I 4 figli, lavoro e l'amore con Francesca Cruciani

Il tronista che, nelle ultime settimane si è avvicinato a Nicole ma ha anche apprezzato il ritorno in trasmissione di Martina, ha scelto di portare in esterna una nuova ragazza scatenando la reazione della stessa Martina che, poi, litiga con la nuova corteggiatrice.

Anticipazioni Uomini e Donne: sfilata femminile e scontro tra Sebastiano e Mario

L’ultima puntata settimanale di Uomini e Donne, poi, regalerà divertimento ma anche discussioni al pubblico di canale 5 che potrà assistere alla prima sfilata della stagione. A salire sulla passerella saranno le donne del parterre con gli uomini chiamati a giudica la sfilate delle dame. La sfilata femminile, tuttavia, non sarà tranquilla perché quando in passerella arriverà Magda, ci sarà una durissima discussione.

Uomini e donne, Sara Gaudenzi è rifatta?/ Spuntano le foto prima dei ritocchini

Sebastiano Mignosa e Mario Lenti, in particolare, saranno i protagonisti di una lite di fuoco e a scatenare tutto sarà un commento di Mario su Magda. Le parole del cavaliere pugliese scateneranno la pronta reazione di Sebastiano che non resterà in silenzio difendendo la dama.