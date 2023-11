Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 7 novembre: Silvio chiude con Gabriella

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 7 novembre

Oggi, martedì 7 novembre, alle 14.45 su canale 5, torna puntuale l’appuntamento con Uomini e Donne, Dopo aver dedicato l’inizio della settimana alla prima sfilata femminile della stagione con Elena che ha scatenato la discussione in studio, oggi, Maria De Filippi torna ad occuparsi delle vicende sentimentali dei protagonista. La puntata odierna è stata registrata lo scorso 30 ottobre e, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, probabilmente, inizierà con il trono over. Tra i protagonisti indiscussi della stagione c’è sicuramente Silvio, il cavaliere che il pubblico ha conosciuto nella scorsa stagione come cavaliere di Gemma Galgani.

Uomini e donne, anticipazioni registrazioni 6 novembre 2023/ Gemma rivuole Silvio, il trono classico chiude?

Conclusa la conoscenza con la dama di Torino per volontà di quest’ultima, Silvio aveva abbandonato il programma per poi tornare a settembre. Attualmente, sta conoscendo Gabriella, a sua volta vecchia conoscenza della trasmissione, ma stando alle anticipazioni, pare che il lieto fine tra i due non ci sarà.

Maurizio ed Elena, discussione in studio

Tra i protagonisti indiscussi del programma di Maria De Filippi ci sono sicuramente Maurizio ed Elena. Il primo, dopo aver frequentato assiduamente Gemma Galgani e aver chiuso con lei non riuscendo a darle ciò che la dama di Torino cerca in una storia d’amore, ha scelto di concentrarsi su Elena con cui ci sono stati diversi baci. Nessuna esclusiva, tuttavia, tra i due nonostante Maurizio abbia più volte ribadito di dare molta importanza al bacio e di volerlo dare alla donna con cui deciderà di creare qualcosa di importante.

Manuela Carriero ha un fidanzato dopo Uomini e Donne?/ Lei rivela: "Ecco chi è..."

Durante la sfilata femminile, così, Barbara De Santi l’ha stuzzicato baciandolo durante la performance e, tale bacio scatena una discussione con Elena nel corso della nuova puntata di Uomini e Donne.

LEGGI ANCHE:

Aurora Tropea, lite con Roberta, Gianni e Tina a Uomini e Donne/ Volano insulti: "Cafona e coatta"

© RIPRODUZIONE RISERVATA