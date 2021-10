Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 7 ottobre: Graziano e Joele Milan protagonisti?

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 7 ottobre

Penultima puntata della settimana per Uomini e Donne che torna in onda oggi, giovedì 7 ottobre, con un appuntamento che potrebbe stravolgere gli equilibri sia del trono over che del trono classico. Dall’inizio della settimana, il pubblico aspetta la messa in onda della puntata dedicata all’addio di Joele Milan. Come è stato annunciato dal Vicolo delle News con la pubblicazione delle anticipazioni della registrazione, Joele, insieme alla corteggiatrice Ilaria e a tutte le ragazze che si erano dichiarate per lui, ha lasciato il programma.

Maria De Filippi, informata della cosa, mette il tronista di fronte alle sue responsabilità. Al termine di un confronto che coinvolgerà la stessa Ilaria, ma anche gli altri protagonisti presenti in studio, in primis gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti, Joele dirà addio al trono.

Uomini e Donne, Graziano scatena le polemiche?

Spazio anche per i cavalieri del trono over di Uomini e donne. Probabilmente, al centro dello studio ci sarà ancora Gemma Galgani, nuovamente senza pretendenti dopo la fine della frequentazione con Pierluigi. Tuttavia, al centro dello studio di oggi, potrebbe esserci anche Graziano il quale scatenerà un’accesa polemica in studio con le sue dichiarazioni sulla dama che sta frequentando.

Stando alle anticipazioni del Vicolo delle News, le parole di Graziano scateneranno la dura reazione della dama in questione che colpirà il cavaliere con uno schiaffo. La scena sarà trasmessa o la redazione deciderà di tagliare il momento? Saranno davvero Joele e Graziano i protagonisti della puntata odierna di Uomini e Donne?

