Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 8 aprile: Samantha, lite con Alessio

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 8 aprile

Uomini e Donne torna in onda giovedì 8 aprile, alle 14.45 su canale 5 con una nuova puntata. Dopo il momento dedicato a Gemma Galgani e a Giacomo Czerny, al centro dello studio, nel nuovo appuntamento del dating show, Maria De Filippi darà spazio a Samantha Curcio. La tronista si confronterà con due ragazzi nuovi tra cui Bohgan l’ex tentatore di Temptation Island. La scelta di Samantha di uscire in esterna con due corteggiatori nuovi scatena la reazione di Alessio a cui, come raccontano le talpe del Vicolo delle News, ha mandato il seguente messaggio: “Che cosa ne può sapere una persona abituata a bere coca cola del sapere dell’acqua?“. Parole che non sono piaciute ad Alessio convinto che Samantha continui a puntargli il dito contro solo per la sua posizione economica. Samantha, poi, si confronta con un altro corteggiatore, Giulio. La loro esterna è piaciuta ad Alessio, ma non a Samantha che non si ritiene soddisfatta.

Armando Incarnato, lite con Nicola a Uomini e Donne/ "Hai preso per cu*o..."

Luca Cenerelli tra Elisabetta e Anna Maria

Nel corso della nuova puntata di Uomini e Donne, troverà spazio anche Luca Cenerelli che continua a dividersi tra Elisabetta e Anna Maria. Con quest’ultima si è concesso una cena. Il cavaliere ammette di essersi sentito molto coinvolto, ma di non aver provato nulla al punto da aver deciso d’interrompere la conoscenza. La dama non nasconde la delusione. Gianni Sperti pensa che ci sia stato qualcosa tra i due, ma sia Luca che Anna Maria spiegano che non è così. Per Luca, poi, come svelano le talpe del Vicolo delle News, scendeono tre nuove signore. Luca sceglie di farne restare solo una e ballando con lei. La scelta di Luca deluce Elisabetta che non trattiene le lacrime. La sua reazione non sfugge a Maria De Filippi che prova a consolarla.

LEGGI ANCHE:

Isabella rivale di Gemma Galgani a Uomini e Donne?/ Dal bacio con Biagio a Riccardo..Gemma Galgani, Uomini e Donne/ "Pensavo di aver sbagliato con Riccardo": Isabella...

© RIPRODUZIONE RISERVATA