Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 8 febbraio: Federica furiosa con Matteo

Oggi, martedì 8 febbraio 2022, andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, a partire dalle 14.45. La settimana del dating show di Maria Di Filippi è inizia con il ritorno in studio dell’ex tronista Andrea Nicole e di Cipriani. “Non credevo che fossi sincero e l’ho detto davanti a tutti. E davanti a tutti mi ricredo su quello che ho detto, come è giusto che sia. Avendo tu fatto il provino come tronista, io ero partita molto prevenuta. Sono contenta che non ci sia stata una presa in giro per lei, perché ci tenevo”, ha detto Maria De Filippi accogliendo i due ragazzi. Il loro ritorno in studio, con tanto di annuncio di una nuova convivenza, è diventato l’occasione per vivere in maniera ufficiale la scelta, con la tradizionale pioggia di petali rossi. Ma vediamo cosa ci aspetta nella puntata di oggi pomeriggio.

Spazio al trono over di Uomini e Donne. L’attenzione tornerà ad essere posta su Gemma Galgani, reduce da un’esterna con un nuovo cavaliere. Sarà la volta buona per la dama torinese? Si parlerà anche del flirt di Ida Platano con Alessandro. Nelle scorse settimana la dama ha vissuto un momento di crisi ricordando la sua storia con Riccardo, ma il nuovo arrivato sembra essere riuscito a portare un po’ di tranquillità e serenità. Si passerà poi al trono classico. Per quanto riguarda il tronista classico, Eleonora non tornerà in studio a corteggiare Luca. Matteo discuterà con Federica, furiosa per non essere stata portata in esterna dal tronista. L’ex di Sophie Codegoni è uscito invece con Denise: tra loro è scattato un bacio? Come reagirà Federica?

