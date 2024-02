Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 8 febbraio: scelta cruciale per Ida Platano

Uomini e Donne, le anticipazioni dell’8 febbraio: cosa accadrà nel dating show

Nuovo appuntamento con Uomini e Donne di Maria De Filippi. Il popolare dating show di Canale Cinque farà tappa oggi giovedì 8 febbraio sulle reti Mediaset con un nuovo appuntamento. Cosa accadrà nello specifico a Uomini e Donne? Ida Platano si troverà davanti a una scelta molto importante nel suo percorso di ricerca dell’amore. Dopo aver preso la difficile decisione di congedare Mario Cusitore a causa di alcune segnalazioni compromettenti sui suoi atteggiamenti, Ida si appresta ad affrontare nuove sfide emotive.

Mario però potrebbe ancora tentare un ultimo disperato tentativo di riconquistare la fiducia della tronista Ida Platano. La tensione è alle stelle e le emozioni sono palpabili, promettendo uno sviluppo avvincente e molto intrigante della trama. Nel corso della puntata di ieri di Uomini e Donne, Ida Platano è stata riempita di segnalazioni e ha sbottato così contro Cusitore: “Io la mattina ho paura di aprire Instagram. Tu pensi che non mi dia fastidio quello che vedo e sento ogni giorno? Perché sei qua? Se tu fai queste cose fuori da qua di me non te ne frega niente”.

Uomini e Donne, c’è ancora possibilità per Ida Platano e Mario Cusitore?

Dopo le segnalazioni delle scorse ore giunte a Ida Platano a Uomini e Donne, c’è ancora possibilità di veder sviluppato l’amore con Mario Cusitore? Nel corso dell’ultima puntata l’uomo ha deciso di scrollarsi di dosso le accuse ricevute: “Io non mai uscito con nessuno. E soprattutto non ho baciato nessuno. Non so nemmeno dove abita questa”. Ultimamente intanto Ida Platano di Uomini e Donne è uscita con Sergio. Il corteggiatore ha fatto un regalo al figlio della tronista e si è confrontato con lei riguardo gli ultimi accadimenti con Mario: “Mi sembri un po’ la bella addormentata” ha detto.

Per quanto riguarda invece la situazione a Uomini e Donne tra Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua, dopo aver provato a conoscere altre dame, il cavaliere salernitano ha deciso di mettersi a nudo svelando i propri sentimenti e scrivendo una lettera a Roberta. Pur apprezzando il gesto, ha ribadito di non volergli concedere un’altra possibilità e di essere, invece, interessato a un’altra persona. Vedremo quali saranno gli sviluppi della puntata di Uomini e Donne prevista per oggi pomeriggio giovedì 8 febbraio su Canale 5, attesa con grande trepidazione da parte del pubblico di Mediaset.

Dove vedere Uomini e Donne in diretta e streaming

Uomini e Donne è un programma televisivo in onda su canale 5 in orario pomeridiano. I suoi contenuti sono accessibili gratuitamente in diretta streaming e on demand su Mediaset Play e su Witty tv, oltre che ovviamente su Canale 5.

