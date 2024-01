Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 8 gennaio: Roberta va via, Alessandro e Cristina…

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 8 gennaio: Alessandro tra Roberta e Cristina

Dopo la lunga pausa natalizia, Uomini e Donne torna ufficialmente in onda oggi, lunedì 8 gennaio, con la prima parte della registrazione dello scorso 12 dicembre. Quella in onda oggi è una super puntata che avrà conseguenze anche sulle dinamiche dei successivi appuntamenti con il dating show di Maria De Filippi. Al centro dello studio torna ad accomodarsi Alessandro Vicinanza. Il cavaliere salernitano, tornato in trasmissione dopo la fine della storia con Ida Platano, ha ricominciato ad uscire con Roberta Di Padua con cui aveva avuto una breve frequentazione prima di capire di essere innamorato di Ida.

Alessandro Vicinanza, Uomini e donne/ Appuntamento con Cristina Tenuta

Tuttavia, Alessandro, nonostante l’attrazione per Roberta, ha deciso di non precludersi nulla e, soprattutto, di non concedere l’esclusiva a nessuno prima di essere super deciso. Alessandro, così, è uscito anche con Cristina Tenuta. Una scelta che poi Roberta a decidere di lasciare la trasmissione.

Cristian Forti tra Valentina e Virginia

Non solo trono over nella prima puntata di Uomini e Donne del 2024. Dopo l’ampio spazio dedicato ad Alessandro, Roberta e Cristina, Maria De Filippi chiama al centro dello studio Cristian Forti il cui percorso sul trono è ormai agli sgoccioli. Cristian è ancora indeciso su chi scegliere tra Virginia e Valentina e gli atteggiamenti delle corteggiatrici che lasciano la trasmissione di fronte a varie incomprensioni non lo aiutano.

CRISTINA TENUTA, CHI È DAMA DI UOMINI E DONNE/ Alessandro Vicinanza: "Voglio conoscerla. Roberta Di Padua..."

Nella puntata in onda oggi, tuttavia, le protagoniste sono proprio Virginia e Valentina che discutono al centro dello studio mentre Cristian assiste al loro botta e risposta.











© RIPRODUZIONE RISERVATA