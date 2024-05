UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI PUNTATA 8 MAGGIO 2024/ Processo a Mario Cusitore

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 8 maggio 2024

La puntata di Uomini e Donne dedicata al processo di Mario Cusitore inizia oggi, mercoledì 8 maggio 2024? Stando alle anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, oggi dovrebbe cominciare la puntata che porterà alla verità sulla segnalazione riguardante Mario e la ragazza del B&B. Con la puntata di oggi, dunque, dovrebbe cominciare l’epilogo dell’avventura di Mario Cusitore come corteggiatore di Ida Platano.

Dopo aver assicurato di non aver fatto nulla con la ragazza del B&B, Mario ha provato a scagionarsi portando le testimonianze del barbiere e del negozio in cui, il giorno della segnalazione, si sarebbe recato per provare un vestito. Dopo varie indagini, richieste soprattutto da Tina Cipollari che non ha mai creduto alle parole di Mario, verrà così a galla tutta la verità sulla segnalazione (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Una coppia del trono over chiude a Uomini e Donne

Uomini e Donne torna in onda oggi, mercoledì 8 maggio 2024, con una nuova ed imperdibile puntata. L’appuntamento odierno comincerà da dove si è conclusa la puntata di ieri dedicata prima al trono di Ida Platano che, delusa dall’atteggiamento di Mario Cusitore e Pierpaolo Siano ha deciso di non presentarsi in studio e poi al trono over con Asmaa che ha mandato a casa i due corteggiatori giunti in trasmissione esclusivamente per lei e con Mario Verona che ha avuto una discussione con Ilenia e Milena che, stanche della sua indecisione, hanno deciso di conoscere altre persone.

Nel corso della nuova puntata, stando alle anticipazioni di Uomini e Donne pubblicate da Lorenzo Pugnaloni, oggi dovrebbe andare in onda la terza ed ultima parte della registrazione dello scorso 16 aprile. Maria De Filippi dovrebbe così occuparsi ancora del trono over con Sabrina che, al centro dello studio, deciderà di chiudere la conoscenza con l’ultimo cavaliere con cui stava uscendo.

Anticipazioni Uomini e Donne: spazio ancora a Ida Platano?

Nel corso della nuova puntata, come svelano le anticipazioni di Uomini e donne, dovrebbero trovare spazio, al centro dello studio, anche gli altri protagonisti del trono over. Tiziana Riccardi, ad esempio, potrebbe conoscere un nuovo pretendente dopo la scelta di Dino di chiudere la frequentazione. Anche per le altre dame del parterre che, nel corso della stagione, non sono state molto fortunate, potrebbero esserci nuove conoscenze come Barbara De Santi, Cristina Tenuta, Aurora Tropea o Gemma Galgani.

Tuttavia, come svelano le anticipazioni di Uomini e Donne, nel corso della nuova puntata, potrebbe cominciare anche la puntata dedicata alla segnalazione su Mario Cusitore e alla sua eliminazione registrata lo scorso 22 aprile. Tuttavia, per scoprire se la puntata della verità su Mario Cusitore comincerà proprio oggi non ci resta che aspettare la messa in onda dell’appuntamento odierno.











