Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 8 marzo: lite furiosa in studio tra dame?

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 8 marzo

Uomini e Donne torna in onda oggi con una nuova puntata, ma cosa accadrà nello studio del dating show di canale 5? Per scoprirlo è necessario iniziare la puntata delle 14.45, ma dalle poche anticipazioni sulla registrazione pubblicate dalla pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover, possiamo ipotizzare un momento di tensione in studio tra due dame del parterre. Tra le signore che stanno cercando l’amore, oltre a quelle storiche come Gemma Galgani e Ida Platano che sta attraversando un momento delicato con Alessandro, spiccano tante nuove dame che, tra una conoscenza e l’altra, stanno conquistando la simpatia del pubblico.

Uomin e Donne: Arianna Cirrincione, morta nonna Olga/ Il commovente saluto: "Sei stata mia roccia"

Tra queste c’è sicuramente Giuliana che, dopo aver frequentato Biagio Di Maro, ha deciso di chiudere definitivamente la storia non provando nulla per lui e non vedendo un futuro accanto al cavaliere. Proprio Giuliana, come fanno sapere le anticipazioni della pagina “Uominiedonneclassicoeover” sarà la protagonista di una lite con Stefania, un’altra signora del parterre.

Valentina Rapisarda "Single da 2 anni"/ "UeD m'ha dato tanto, sogno Isola dei Famosi"

Nuove corteggiatrici per Matteo Ranieri?

Tra le protagoniste del trono over di Uomini e Donne, nel corso della puntata in onda oggi, potrebbe accomodarsi Sara che sta conoscendo Gianluca, un signore giunto in trasmissione esclusivamente per lei. Nnostante i dubbi iniziali, la dama ha ammesso di essere stata picavolmente colpita dal signore. Nascerà un vero sentimento?

Per quanto riguarda il trono classico, invece, dopo il momento dedicato a Luca Salatino che ha portato in esterna una nuova ragazza, oggi, al centro dello studio, potrebbe accomodarsi Matteo Ranieri il quale, dopo essere rimasto con la sola Federica, sta conoscendo nuove corteggiatrici. Tra le tante ragazze, il tronista sarà stato colpito, in modo particolare, da una pretendente?

Luca Salatino, Uomini e Donne/ "Ho guardato il lato B di Miriam. Su Instagram..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA