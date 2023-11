Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 8 novembre: Silvio chiude con Gabriella, polemica per Cristian

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 8 novembre

Uomini e Donne torna in onda oggi, mercoledì 8 novembre, con una nuova puntata in cui non mancheranno i colpi di scena. L’appuntamento odierno comincerà riprendendo ciò che è accaduto ieri. Grande parte della scorsa puntata è stata dedicata alla situazione tra Maurizio ed Elena. quest’ultima ha ammesso di non aver gradito il bacio tra Maurizio e Barbara De Santi durante la sfilata accettando, però, le scuse del cavaliere durante il confronto. Nonostante la riappacificazione, però, Maria De Filippi ha esortato la dama ad ammettere i suoi reali sentimenti spiegando a Maurizio di essere infastidita dal suo atteggiamento. Cosa accadrà oggi tra i due?

Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, inoltre, oggi ci sarà spazio anche per gli altri protagonisti del trono over. In particolare, Silvio e Gabriella si accomoderanno al centro dello studio per chiudere definitivamente la frequentazione.

Cristian Forti al centro della polemica

Dopo la scelta di Manuela Carriero di abbandonare il trono di Uomini e Donne per l’autoeliminazione degli unici corteggiatori a cui era interessata, sul trono, sono rimasti Brando e Cristian Forti. Se del primo non si parlerà nella nuova puntata, Christian sarà il protagonista di un momento importante.

Il tronista che ha più volte ribadito di non voler reprimere i propri sentimenti, ha portato in esterna Valentina, ma per scelta, ha deciso di non baciarla. In studio, però, qualcosa scatena la polemica nei confronti del tronista che non ha ancora una forte preferenza nei confronti di una ragazza in particolare.

