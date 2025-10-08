Le anticipazioni della nuova puntata di Uomini e Donne svelano lo scontro tra Agnese De Pasquale e Rosanna Siino per Federico Mastrostefano.

Una puntata assolutamente imperdibile di Uomini e Donne è quella in onda oggi, mercoledì 8 ottobre 2025, che si apre con il confronto tra Barbara De Santi e Ruggiero D’Andrea che, in studio, raccontano le motivazioni della fine della loro storia d’amore nata all’interno della trasmissione nel corso della scorsa stagione. Barbara De Santi, poi, alla domanda di Maria De Filippi che le chiederà se ha voglia di restare nel parterre del trono over deciderà di rimettersi sentimentalmente in gioco ricominciando a cercare l’amore proprio in tv.

Uomini e Donne, spunta like di Martina De Ioannon su Gianmarco: di cosa si tratta/ Flirt segreto?

Al centro dello studio, poi, si accomoderà Sabrina Zago che, dopo aver chiuso la conoscenza con Joseph, un signore arrivato nel programma per lei e con cui non è scattata la scintilla, conoscerà un altro signore con cui cominciare una nuova frequentazione.

Anticipazioni Uomini e Donne: Sara Gaudenzi contro Flavio e Martina

La puntata odierna di Uomini e Donne, poi, continuerà con Federico Mastrostefano che si accomoderà al centro dello studio di fronte a Rosanna Siino e Paola. Durante il confronto tra il cavaliere e le dame, poi, ci sarà uno scontro acceso tra Rosanna e Agnese De Pasquale che non trovano un punto d’incontro. Federico, poi, annuncia di voler continuare a dare precedenza ad Agnese.

Uomini e Donne, Martina De Ioannon sminuisce la storia con Ciro? I like sospetti/ Fan in rivolta

La puntata, poi, continuerà con il trono classico, in particolare con Flavio Ubirti. Il tronista ha portato nuovamente in esterna Martina e, in studio, Sara Gaudenzi si scaglia sia contro il tronista che contro la corteggiatrice. Sara, infatti, sospetta che i due si conoscano già e non esclude che siano già amici. Inoltre, non nasconde di esserci rimasta male per non essere stata portata in esterna dal tronista. Nessuno spazio, invece, nella puntata di oggi per il trono di Cristiana Anania.