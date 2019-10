Uomini e donne/ Anticipazioni puntata 8 ottobre: la reazione di Riccardo (Trono Over)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI PUNTATA 8 OTTOBRE

Seconda puntata della settimana per Uomini e donne e per il trono over che proprio ieri ci ha regalato un nuovo capitolo nel triangolo amoroso, o quasi, che vede protagonisti Armando Incarnato, Ida Platano e Riccardo Guarnieri. I primi due sono usciti insieme e tra loro è scattato un bacio tanto che oggi si riprenderà proprio da questa confessione e Armando si lascerà andare in un sonoro: “L’ho trattata da donna, forse è da un po’ che nessuno la trattava da donna“. Riccardo Guarnieri ha accusato il colpo già ieri e lo abbiamo visto sofferente e oggi tornerà al centro dello studio per parlare delle dame che sta conoscendo ma il discorso si sposterà inevitabilmente proprio su Ida e la sua liason con Armando. Il pugliese ci è rimasto molto male e non riesce a mandare giù la cosa tant’è che Ida gli farà notare che per lei è stato lo stesso. Cos’altro si diranno i due oggi? Mentre il silenzio cala in studio e Armando si sincera delle condizioni di Ida, Maria De Filippi annuncia una ragazza pronta a conoscere Riccardo, lui la farà entrare?

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: LA DISCUSSIONE TRA VALENTINA E PAOLO

Le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e donne non parlano però solo di Ida, Armando e Riccardo Guarnieri, e nel video anticipazioni che potete vedere cliccando qui, c’è spazio anche per il neo cavaliere Paolo. L’uomo avrà modo di far infervorare Valentina che lo accuserà di avere una visione un po’ sempliciotta e superficiale dell’amore e non solo. Le accuse tra i due non mancheranno e le cose non miglioreranno quando sarà Valentina M ad entrare in studio parlando della loro conoscenza e della loro uscita insieme. Paolo è stato molto opprimente e molto ossessivo nei suoi confronti addirittura ammettendo di amarla già. In un primo momento ha avuto un po’ paura ma, alla fine, sembra proprio che continuerà a conoscerlo. Non mancherà in chiusura un altro confronto tra Gianfranco e Gemma quando al cospetto del cavaliere prenderanno posto nuove dame pronte a conoscerlo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA