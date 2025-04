Uomini e Donne: anticipazioni puntata 9 aprile 2025

Uomini e Donne torna in onda oggi, mercoledì 9 aprile 2025, con una nuova puntata in cui ci sarà al centro dello studio Tina Cipollari. La bionda opinionista, dopo essersi scontrata con Isabella, una delle nuove dame del trono over, torna ad animare lo studio con il suo trono. Tina, infatti, sta continuando a conoscere Cosimo con cui si è concessa un viaggio a Parigi e un weekend in Puglia. Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, Maria De Filippi manda in onda due esterne in cui si vedono Tina e Cosimo a Madrid.

Il corteggiatore della bionda opinionista ha deciso di portare Tina in Spagna dove i due si sono concessi tanto divertimento ma si sono anche conosciuti ancora meglio. I due hanno anche fatto shopping in negozi griffati come Dior, Gucci e Fendi. In studio, Maria De Filippi dice che Cosimo sta spendendo troppo per Tina e Cosimo ha detto che farà un test per capire se diventerà povero o meno.

Uomini e Donne: bacio passionale tra Gianmarco e Nadia

Spazio, poi, al trono classico di Gianmarco Steri che sta continuando ad appassionare il pubblico e a dividersi tra Francesca, Cristina e Nadia. Dopo aver discusso con le prime due ed essersi avvicinato a Nadia esortando quest’ultima a sciogliersi, nella puntata di Uomini e Donne del 9 aprile 2025, Maria De Filippi manda in onda il filmato dell’esterna durante la quale Gianmarco e Nadia non solo si avvicinano ma si lasciano andare alla passione.

Tra il tronista e la corteggiatrice, infatti, arriva un bacio passionale che lascia senza parole lo studio e, soprattutto, Francesca e Cristina a cui si è avvicinato per primo.

La reazione di Francesca e Cristina al bacio tra Gianmarco e Nadia

Dopo aver rivisto l’esterna e il bacio con Nadia, in studio, Gianmarco Steri punta il dito contro Francesca e Cristina, ree di non aver avuto reazioni di fronte al bacio. Le due ragazze si sono difese spiegando di non dover avere reazioni solo perché lo chiede lui.

Il tronista, poi, rivede anche l’esterna fatta con Francesca (con Cristina non ha fatto esterne, ndr) e con la Polizzi non nasconde di essere arrabbiato per come sta andando nelle ultime settimane il loro rapporto.