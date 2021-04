Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 9 aprile: nuovi pretendenti per Gemma?

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 9 aprile

Ultimo appuntamento settimanale con Uomini e donne che torna in onda oggi, venerdì 9 aprile, alle 14.45 su canale 5. Chi saranno i protagonisti della puntata di oggi? Maria De Filippi concederà più spazio alle dame e ai cavalieri del trono over o comincierà con il trono classico? La puntata di ieri è stata dedicata al confronto tra Luca Cenerelli, Elisabetta e Anna Maria, ma anche al percorso di Samantha Curcio, protagonista di una lite con Alessio sul quale continua a nutrire dubbi a causa della sua posizione sociale. Chi siederà, invece, al centro dello studio nel corso della puntata di oggi di Uomini e donne. Per scoprirlo sarà necessario aspettare l’inizio della puntata non essendoci anticipazioni ufficiali. Tuttavia, la protagonista della puntata di oggi potrebbe essere Gemma Galgani che, dopo le ultime delusioni, è pronta a tuffarsi in nuove conoscenze per poter trovare finalmente l’amore della sua vita.

Massimiliano Mollicone deluso da Eugenia e Vanessa?

Dopo aver dato ampio spazio a Samantha Curcio e Giacomo Czerny nel corso delle ultime puntate, al centro dell’appuntamento odierno con Uomini e Donne potrebbe esserci Massimiliano Mollicone. Il tronista ha ammesso di aver leggermente fatto un passo indietro nei confronti di Vanessa con cui i discorsi, secondo il suo punto di vista, stanno diventando troppo importanti rispetto al grado della loro conoscenza. Con Eugenia andava tutto a gonfie vele, ma lo scontro tra quest’ultima e Federica, l’ultima corteggiatrice arrivata in trasmissione e per la quale ha provato immediatamente un’attrazione, potrebbe spingere il tronista a procedere più lentamente anche con lei. L’arrivo di Federica ha dato vita a nuove dinamiche. La corteggiatrice, infatti, ha attirato immediatamente le attenzioni di Massimiliano che sta vivendo intensamente il percorso sul trono.

