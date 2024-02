Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 9 febbraio: lite tra Brando e Beatriz

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 9 febbraio

Uomini e Donne torna in onda oggi, venerdì 9 febbraio, per l’ultima puntata settimanale. Quella in onda oggi è l’ultima parte della registrazione dello scorso 30 gennaio. Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, al centro dello studio, dovrebbero tornare ad accomodarsi Orfeo e Barbara De Santi. Il cavaliere che ha conquistato anche la simpatia di Tina Cipollari, ha mostrato un interesse immediato nei confronti di Barbara che, nonostante la differenza d’età, ha ammesso di essere rimasta inizialmente colpita dal cavaliere. Tuttavia, continuando ad uscire insieme, la dama ha ammesso di non essere interessata a causa del carattere di Orfeo.

Tuttavia, i due sono usciti nuovamente insieme come raccontano nella puntata odierna. Un appuntamento che, tuttavia, non ha fatto cambiare idea a Barbara che ribadisce di non apprezzare il carattere di Orfeo e di voler chiudere con lui. Per Orfeo, poi, scende Deborah, una signora giunta in trasmissione per lui e, in studio, si scatena una discussione tra il cavaliere, Barbara, Gemma e la stessa Deborah.

Nessuna scelta per Brando

Dopo il lungo spazio dedicato ad Ida Platano, furiosa con Mario Cusitore per la nuova segnalazione, nella nuova puntata di Uomini e Donne, Maria De Filippi torna ad occuparsi del trono di Brando. Il tronista non ha ancora annunciato la data della scelta anche se più volte ha fatto capire che il momento si sta avvicinando. Nella puntata in onda oggi, Brando torna nuovamente al centro dello studio per un confronto con Beatriz e Raffaella.

Con la prima scoppia un’accesa discussione a causa di un gesto della corteggiatrice. Brando, infatti, le aveva organizzato un’esterna ma lei ha deciso di non presentarsi. Diverso, invece, il discorso con Raffaella. Anche a quest’ultima Brando ha organizzato un’esterna in una casetta di legno dove ha provato a capire le emozioni della corteggiatrice con cui c’è stato anche il bacio.

