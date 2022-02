Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 9 febbraio: Matteo Ranieri, bacio con Denise?

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 9 febbraio 2022

Nuovo appuntamento con le emozioni di Uomini e Donne che torna in onda oggi, mercoledì 9 febbraio, con una nuova puntata pronta a stupire il pubblico di canale 5. Dopo aver dedicato tutta la puntata di ieri al trono over concentrandosi su Gemma Galgani e i suoi ex e sulla nuova conoscenza di Ida Platano che non nasconde l’entusiasmo per l’arrivo nella sua vita di Alessandro, i protagonisti della puntata di oggi dovrebbero essere i tronisti. Se per Luca Salatino il percorso ha avuto una svolta con la sua decisione di eliminare Eleonora dopo le diverse segnalazioni raccolte sul suo conto dalla redazione, quello di Matteo Ranieri continua a regalare colpi di scena.

Il tronista ha scelto di concentrarsi sulla conoscenza di Federica e Denise, ma non tutto sta andando come vorrebbe Matteo. Con Federica, il rapporto continua tra alti e bassi. Già mamma di un bambino, la corteggiatrice ha spiegato di non voler arrecare una delusione al suo bambino e di volere accanto una persona convinta di voler iniziare una storia con lei. “Io ho paura“, ha ammesso la corteggiatrice nella scorsa puntata. Come andrà oggi tra loro?

Matteo Ranieri e Denise: colpo di scena a Uomini e Donne?

Con Denise, Matteo Ranieri non si sta sbilanciando. Il tronista di Uomini e Donne, deluso dalla scelta della corteggiatrice d’intrattenersi in alcune conversazioni con Armando Incarnato pur sapendo che era contrario, sta procedendo a piccoli passi. Il tronista, tuttavia, non ha mai nascosto di essere molto interessato a Denise: i due, dunque, saranno usciti in esterna insieme? Sarà arrivato il bacio?

Nel corso della puntata, altri protagonisti del trono over si accomoderanno al centro dello studio. Protagonisti di un blocco in puntata potrebbero essere Massimiliano e Nadia. Dopo essere usciti insieme più di una volta, i due, nella scorsa puntata, hanno messo un punto. Nadia, in particolare, ha spiegato di non sentire quell’interesse tale da convincerla ad andare avanti pur essendosi trovata bene con lui. Cosa sarà accaduto tra i due? Nadia avrà deciso di concedere un’altra possibilità al cavaliere? Lo spiegheremo nel corso della nuova puntata di Uomini e Donne.

