Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 9 maggio 2022: ancora dubbi su Riccardo e Ida

Uomini e Donne anticipazioni puntata 9 maggio 2022

Primo appuntamento della settimana all’insegna di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5 a partire dalle ore 14.45. Spazio come sempre alle dinamiche dei protagonista dei troni over e classico: cosa accadrà nella puntata di oggi? Secondo le anticipazioni rese note dal portale Kontrokultura.it, la puntata di questo lunedì 9 maggio sarà nuovamente incentrata su Ida e Riccardo, i due ex del parterre over. In tanti dello studio metteranno in dubbio la loro buona fede e questo porterà ad un confronto tra la Platano e Guarnieri. Tuttavia non saranno gli unici protagonisti del trono over.

Il trono classico di Uomini e Donne, secondo le anticipazioni della puntata di oggi non sarà al centro della discussione. Infatti, a quanto pare, non è prevista neppure la discesa dei tronisti Veronica e Luca nonostante siano presenti le poltrone. La padrona di casa deciderà infatti di coinvolgere altri personaggi del programma, tra cui Alessandro, l’ex di Pinuccia, che sarà chiamato a sedere al centro dello studio in vista di una sua nuova conoscenza di nome Concetta. Nonostante una iniziale conoscenza, il cavaliere deciderà tuttavia di non tenerla in studio. Successivamente lo stesso Alessandro ammetterà di aver notato una dama del parterre per la quale ha svelato di nutrire un certo interesse.

Riccardo e Ida ancora protagonisti di Uomini e Donne

Saranno ancora le vicende del trono over di Uomini e Donne a catalizzare l’attenzione degli spettatori del dating show nel primo pomeriggio di oggi 9 maggio. Le anticipazioni sulla nuova puntata riguarderanno anche Bruno: in arrivo nello studio una nuova spasimante che il cavaliere deciderà di conoscere. Ma i riflettori, tuttavia, saranno accesi in modo particolare su Ida Platano e Riccardo Guarnieri.

Nel precedente appuntamento di Uomini e Donne, il cavaliere si era reso protagonista di una sfuriata dopo i continui attacchi nei suoi confronti. I rapporti e gli scambi di battute con Ida, intanto, proseguono anche se il cavaliere continuerà a sostenere di non provare nulla per lei oltre ad una semplice amicizia. Ida in un primo momento dichiarerà di non nutrire il medesimo sentimento che provava in passato ma poi si lascerà andare a una nuova confessione ammettendo cioè di non riuscire a vedere Riccardo come un amico. Parole, queste, che porteranno i presenti a sostenere con forza che ci sia qualcosa tra i due.

