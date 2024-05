UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI PUNTATA 9 MAGGIO 2024/ Ida Platano sbotta contro Mario: “Non ti vergogni?”

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 9 maggio 2024: Ida Platano sbotta contro Mario

E’ un’Ida Platano furiosa quella che nella puntata di Uomini e Donne di oggi, giovedì 9 maggio 2024, al centro dello studio, affronta Mario Cusitore. Il corteggiatore napoletano, finora, aveva sempre ribadito la propria innocenza di fronte alla segnalazione di una signora che lo aveva visto uscire da un B&B in compagnia di una ragazza. Nella puntata odierna del dating show di canale 5, però, tutta la verità viene a galla e, al centro dello studio, Ida non ci sta e punta il dito contro Mario.

“Ma non ti vergogni'”, chiede Ida visibilmente arrabbiata con Mario. “Perché mi devo vergognare?”, ribatte Mario mantenendo la calma, ma la tronista è stanca di incassare e tira fuori tutta la propria rabbia. “Dall’inizio alla fine hai fatto schifo“, dice ancora Ida molto agitata (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Mario Cusitore nei guai

Quella di Uomini e Donne in onda oggi 9 maggio 2024, come annunciano le anticipazioni, è una delle puntate più attese dal pubblico dell’intera edizione. Mentre il programma si avvia alla sua conclusione e, dunque, alla pausa estiva, nelle ultime puntate di questa settimana Mario Cusitore lascia definitivamente il programma. Il corteggiatore di Ida Platano, in questi mesi, è finito spesso al centro di accese polemiche a causa di una serie di segnalazioni che lo volevano affiancarsi ad altre donne. Lui ha sempre negato, ma a quanto pare l’ultima gli costerà il posto a Uomini e Donne e la credibilità agli occhi di Ida.

Le anticipazioni della puntata del 9 maggio di Uomini e Donne ci svelano, infatti, che Mario Cusitore finirà in un vero e proprio processo ai suoi danni. Nelle scorse puntate, è arrivata una segnalazione secondo la quale il corteggiatore è stato beccato in compagnia di una ragazza mentre usciva da un B&B. Lui ha negato tutto, invitando Ida a fidarsi di lui, ma a quanto pare la segnalazione era vera.

Anticipazioni Uomini e Donne: lite furiosa tra Mario Cusitore, Tina Cipollari e Gianni Sperti

Una serie di prove conferma che l’avvistamento di Mario Cusitore con un’altra donna in un B&B è reale. Maria De Filippi, nel corso della puntata di Uomini e Donne di oggi, confermerà dunque la veridicità della segnalazione, scatenando in studio il finimondo. Oltre a fare i conti con Ida Platano, Mario verrà messo sotto torchio dagli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti, con i quali si scatenerà poi una lite furiosa.

Il corteggiatore, messo con le spalle al muro, alla fine confermerà la segnalazione (dopo averla negata), dicendo di aver avuto l’incontro in B&B con questa ragazza con la quale, però, non sarebbe accaduto nulla. Poco importeranno a Ida le sue giustificazioni: alla fine Mario sarà mandato via da Uomini e Donne.











