Uomini e Donne: anticipazioni puntata 9 maggio 2025

Uomini e Donne torna in onda oggi, venerdì 9 maggio 2025, con l’ultima puntata settimanale. Quella in onda oggi è l’ultima parte della puntata registrata lo scorso 23 aprile. Dopo la puntata di ieri dedicata al trono over con Giovanni Siciliano e Francesca Cruciani protagonisti di una durissima lite e al trono di Gianmarco Steri durante il quale Cristina Ferrara e Nadia Di Diodato hanno discusso con quest’ultima che ha poi lasciato lo studio, nella puntata odierna, Maria De Filippi torna a dare spazio ai vari protagonisti.

Uomini e donne lite in studio! Arcangelo diviso tra Marina e Gemma/ Tina Cipollari furiosa col Cavaliere

Al centro dello studio, così, si accomodano non solo le dame e i cavalieri del trono over, Gianmarco che è sempre più vicino alla scelta, ma anche a Tina Cipollari che oggi, toglie per un momento i panni di opinionista e torna ad indossare quelli da tronista.

Uomini e Donne: l’ultimo incontro tra Tina Cipollari e Cosimo Dadorante

Dopo diversi appuntamenti, un weekend in Puglia, due viaggi, uno a Parigi e uno a Madrid e un’intera giornata trascorsa in campagna a lavorare, per Tina Cipollari, nella puntata odierna di Uomini e Donne arriva il momento di prendere una decisione sul suo rapporto con Cosimo Daodrante, l’imprenditore pugliese che l’ha corteggiata provando a conquistarla. Tra Cosimo e Tina, però, non c’è mai stato un bacio ed oggi, la bionda opinionista annuncia di voler mettere fine alla sua avventura da tronista.

Tina Cipollari, colpo di scena a Uomini e donne: trono finito?/ Il gesto di Cosimo Dadorante in studio

Nessuna scelta per la Cipollari che conclude il trono senza Cosimo che, così, lascia ufficialmente il programma. Prima di salutare tutti, però, ringrazia la redazione e e Maria De Filippi per poi dare dei regali a tutti.

Giuseppe e Rosanna: crisi a Uomini e Donne

Nel corso dell’ultima puntata settimanale di Uomini e Donne, poi, ci sarà anche spazio per Giuseppe e Rosanna. Il cavaliere del trono over continua a dichiararsi innamorato e molto preso dalla dama che, però, non sembra ricambiare al punto che, nella scorsa puntata, aveva accettato di conoscere anche un altro cavaliere che, però, non aveva conquistato le sue attenzioni.

Giuseppe e Rosanna si sono messi d'accordo a Uomini e Donne?/ Tina Cipollari sgancia la bomba:"Ecco perché"

Nella puntata odierna del dating show di canale 5, tra Giuseppe e Rosanna le cose rischiano di precipitare in modo irreversibile. Giuseppe continua a dichiararsi innamorato mentre Rosanna si lamenta dell’invadenza del cavaliere.