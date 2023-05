Uomini e donne, anticipazioni puntata 9 maggio/ Gemma ed Elio, attriti in studio

Anticipazioni Uomini e donne, puntata 9 maggio: Gemma bacchetta Elio

Oggi pomeriggio andrà in onda una nuova puntata di Uomini e donne, dopo la pausa di ieri in cui il programma è stato sostituito nella sua fascia da uno speciale di Amici. Il dating show di Maria De Filippi tornerà regolarmente questo pomeriggio ad intrattenere il pubblico, in vista dello sprint finale di questa stagione ricca di emozioni e colpi di scena. Stando alle anticipazioni della puntata di oggi, martedì 9 maggio 2023, riportate da TvBlog, assisteremo alla prima parte della registrazione effettuata ieri partendo dal trono Over.

Gemma Galgani, in particolare, avrà qualcosa dai ridire nei confronti di Elio, a causa di una sua foto condivisa sul suo profilo Whatsapp che lo ritrae insieme a Tina Cipollari e Gianni Sperti. Su un altro fronte ancora aperto, sarà invece tempo di nuove conoscenze per Carla e Gabriella. Intanto, ci avviciniamo sempre più alle scelte dei due tronisti, Luca Daffrè e Nicole Santinelli. Il tronista, in particolare, ha già scelto colei che sarà la donna della sua vita: la corteggiatrice Alessandra. Non ci resta che attendere la messa in onda della scelta.

Uomini e donne, Trono Over movimentato e giallo sul termine dell’edizione

Intanto, nelle precedenti puntate di Uomini e donne, sono stati numerosi e ricchi di i temi affrontati in puntata. Il Trono Over è sempre più movimentato, come l’uscita a cena di Claudio e Gabriella e l’inserimento di Carla tra i due. La dama, che ha frequentato sino a poco tempo fa il cavaliere, è ora insofferente all’interesse che l’uomo ha rivolto a Gabriella. Intanto, Armando è uscito con Brunella e la serata è andata bene, mentre permangono le tensioni tra Tina Cipollari ed Elio, dopo qualche giorno di quiete.

Intanto è giallo sul termine di questa edizione del dating show di Maria De Filippi. Un’indiscrezione riportata da TvBlog aveva rivelato di una chiusura anticipata già a questa settimana, dunque ben prima della fine del mese. Indiscrezione che, tuttavia, non avrebbe trovato conferma nelle parole di Raffaella Mennoia. La storica autrice del programma, intervenuta sui social, avrebbe smentito rivelando: “Finisce a fine mese“. Il destino del format, dunque, è ancora incerto, e non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti a riguardo.











