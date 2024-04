Uomini e Donne, anticipazioni puntata del 29 aprile 2024/ Caos Trono Ida Platano, Daniele bacia Gaia e Marika

Uomini e Donne anticipazioni: Ida Platano perde il corteggiatore Pierpaolo Siano

Dopo due giorni di stop, Uomini e Donne torna in onda oggi, lunedì 29 aprile, con dei clamorosi colpi di scena. Stando alle anticipazioni online al centro dell’attenzione continuerà ad esserci il Trono di Ida Platano al centro di un vero e proprio terremoto dopo l’ennesima segnalazione su Mario Cusitore, avvistato insieme ad una ragazza in un hotel e i malumori di Pierpaolo Siano. E dalle anticipazioni sulla puntata del 29 aprile 2024 di Uomini e Donne si scopre che proprio il corteggiatore prenderà una decisione inaspettata. Accuserà la tronista di aver rallentato la loro conoscenza per stare dietro al suo rivale Mario nonostante le continue segnalazioni su di lui.

Uomini e Donne oggi 26 aprile 2024 non va in onda/ Appuntamento a lunedì con il nuovo capitolo su Ida e Mario

E per questo, ribadendo di non voler essere la seconda scelta di nessuno, Pierpaolo Siano abbandonerà Uomini e Donne. Sempre stando alle anticipazioni di Uomini e Donne della puntata di oggi (29 aprile 2024). Dopo essersi dimostrato irritato e arrabbiato per le attenzioni che Ida Platano ha riservato a Mario Cusitore, il corteggiatore durante un ballo rivelerà alla dama che intende lasciare il programma televisivo se lei non cercherà in tutti i modi di convincerlo a tornare dimostrandogli di tenere a lui. Da parte sua, però, Ida Platano si mostrerà stanca dalle continue pressioni dell’uomo. Non è mistero, infatti, come hanno sottolineato molte volte anche gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti che in questo Trono sempre Ida Platano ‘corteggiare’ e stare dentro ai suoi corteggiatori e non il contrario.

Ida Platano rompe il silenzio dopo l'addio al trono di Uomini e Donne/ "Sto un po' così ma sono grata per…"

Anticipazioni Uomini e Donne oggi: Daniele bacia sia Gaia che Martina

E non è tutto perché dalle anticipazioni sulla puntata di oggi 29 aprile 2024 di Uomini e Donne riportate da TvBlog si scopre che spazio avranno anche le vicende del nuovo tronista Daniele Paudice. Il giovane deciderà di uscire in esterna sia con Gaia che con Marika, infatti nelle scorse puntate ha deciso di concentrare la sua conoscenza solo su loro due. Durante un’esterna, però, la chimica e la complicità tra il tronista e le corteggiatrici sarà tale che scoccherà il bacio con entrambe.

Sarà Gaia, però, a rimanere scossa quando scoprirà che Daniele ha baciato non solo lei ma anche Marika. Non mancheranno delle discussioni in studio ma Daniele si giustificherà dicendo che si è comportato in maniera corretta con entrambe senza mancare di rispetto a nessuno e che in queste poche settimane di programma prima della scelta vuole giocarsi bene il tempo che ha a disposizione.

Mario Cusitore, chi è il corteggiatore di Ida Platano a Uomini e Donne/ Lavoro, età e perché è così discusso

© RIPRODUZIONE RISERVATA