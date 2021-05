Uomini e Donne/ Anticipazioni oggi, 26 maggio: Elisabetta rimarrà single?

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 26 maggio

Il gran finale di Uomini e donne si avvicina a grandi passi ma sembra proprio che i protagonisti del programma e, in particolar modo Gemma Galgani, siano destinati a rimanere single o continuare le loro conoscenze lontano dagli studi televisivi e dalle telecamere, come andrà a finire quindi per loro? A quanto pare la dama torinese non sarà l’unica a rimanere da sola visto che le anticipazioni di oggi lasciano intendere che anche Elisabetta Simone, dopo il no a Luca, sia destinata a fare lo stesso. Attualmente è alle prese con la sua conoscenza con Marco ma presto tutto potrebbe concludersi con un niente di fatto. Ormai siamo agli sgoccioli della trasmissione e questo continuo occuparsi di altre cose e non solo della loro amicizia non fa altro che peggiorare le cose. Come finirà quindi questa edizione? (Hedda Hopper)

Isabella Ricci, Uomini e Donne/ "Ho fatto la modella e ho avuto due mariti"

Ida Platano di nuovo al centro dello studio di Uomini e donne?

Ida torna al centro dello studio di Uomini e donne anche oggi? Il programma sta per chiudersi in bellezza con la puntata di venerdì ma fino a quel momento continueremo a sentire parlare del trono over visto che i ragazzi del classico sono già tornati a casa con le loro scelte, ma chi sarà la protagonista di oggi? A preoccupare è ancora Ida Platano. La bella dama aveva dato un’occasione a Gabriele, che era arrivato per Elisabetta, ma anche in questo caso le cose non sono andate come previsto perché la sua mancanza di trasporto e interesse verso la sua persona, ha fatto in modo da spingerla a dire no ad una continuazione della loro conoscenza. Il resto lo scopriremo in queste ultime puntate del programma. (Hedda Hopper)

Armando Incarnato, Uomini e Donne/ Lite con Gianni Sperti: "Lasci lo studio..."

Gemma e Isabella ancora allo scontro a Uomini e donne

Dopo la lite tra Gemma Galgani e Isabella Ricci che ha coinvolto anche Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino, Uomini e Donne torna in onda oggi con una nuova puntata. Chi siederà al centro dello studio del programma di Maria De Filippi? Purtroppo non ci sono anticipazioni e per scoprire i protagonisti sarà necessario aspettare l’inizio della puntata. Dopo la scelta di Giacomo Czerny, tuttavia, tutto lo spazio sarà riservato alle dame e ai cavalieri del trono over. Al centro dello studio, così, potrebbe sedersi Elisabetta Simone. Dopo aver frequentato per due mesi Luca Cenerelli di cui si era innamorata, di fronte all’assenza dello stesso sentimento nel cavaliere, Elisabetta ha deciso di chiudere anche se a fatica. La dama ha così deciso di rimettersi in gioco cominciando a frequentare altri cavalieri. Come procederà, dunque, la conoscenza con Marco?

GEMMA GALGANI, UOMINI E DONNE/ Lite con Isabella, Tina sbotta: "Sei gelosa e..."

Elisabetta Simone e Marco, la conoscenza continua?

Elisabetta Simone, dopo aver accettato di conoscere Gabriele, ha fatto un passo indietro ammettendo di non essere interessata. Tuttavia, dopo l’addio a Luca Cenerelli che non è riuscito ad innamorarsi, ha deciso di darsi una possibilità con Marco, uno dei tanti, nuovi cavalieri del parterre. Tra i due c’è stato già un appuntamento e, nonostante la conoscenza sia solo agli inizi, entrambi hanno confermato l’intenzione di portare avanti la frequentazione. Cosa sarà accaduto tra i due? Maria De Filippi potrebbe chiamarli al centro proprio oggi. Potrebbe, inoltre, trovare spazio anche Nicola Vivarelli che sta frequentando una dama giunta in trasmissione solo per lui e con la quale ci sarebbe stato anche un bacio come ha svelato Maria De Filippi nelle scorse puntate. Saranno questi i protagonisti della puntata o arriveranno ospiti delle passate edizioni del programma?



© RIPRODUZIONE RISERVATA