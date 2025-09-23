Anticipazioni della puntata di martedì 23 settembre di Uomini e Donne: cosa succederà

Anticipazioni Uomini e Donne: puntata di oggi martedì 23 settembre

La puntata di Uomini e Donne in onda oggi, martedì 23 settembre, non sarà una puntata qualunque. Difatti, secondo le anticipazioni delle prime registrazioni, l’edizione partirà subito con dei colpi di scena. Sembra che tutto ruoterà attorno a Rosario Guglielmi, il manager milanese che Maria De Filippi aveva scelto come nuovo tronista, dopo il successo ottenuto nella sua partecipazione a Temptation Island. Il suo percorso, però, è durato pochissimo. Il motivo? Pare che Rosario non abbia totalmente chiuso la relazione con Lucia Ilardo, la sua ex fidanzata, con cui ha preso parte al reality delle tentazioni.

Difatti, ad un certo punto della puntata, entrerà Lucia per sganciare la bomba: tra lei e Rosario ci sarebbero stati rapporti intimi fino a pochi giorni prima dell’inizio del programma. Ovviamente, la rivelazione lascerà tutti senza parole, compresa la stessa padrona di casa, che non ha potuto fare altro che prendere una decisione netta. Difatti, il suo trono doveva essere un nuovo inizio per lui ma, con queste basi, non può restare lì e illudere eventuali corteggiatrici. Di conseguenza, ha deciso di cacciarlo, mettendo subito fine al suo percorso.

Uomini e Donne, anticipazioni: arrivano Valerio e Sarah

Archiviata la vicenda di Rosario, sembra che l’attenzione si sposterà su un altro triangolo di Temptation Island. Difatti, in studio arriveranno Valerio Ciaffaroni e Ary Mercuri, mano nella mano, più uniti che mai. Ad aspettarli, ci sarà chiaramente l’ex fidanzata di lui, Sarah Esposito, che ha lasciato al falò di confronto, per poi mettersi poco dopo con Ary. Infine, pare che Maria De Filippi sarà spazio anche ai due nuovi tronisti: Flavio Ubirti, già conosciuto dal pubblico come tentatore, e Cristiana Anania, speaker radiofonica siciliana.