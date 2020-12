Uomini e donne/ Anticipazioni puntata oggi, 10 dicembre: Valeria molla Davide?

Uomini e donne, anticipazioni puntata oggi, 10 dicembre, trono classico o trono over

Uomini e donne torna in onda oggi pomeriggio ad un passo dal finale della settimana di domani e con lo switch tra trono over e trono classico. In queste ore abbiamo avuto il nostro bel da fare con quello che ha fatto Valentina Autiero che, dopo aver puntato il dito contro Maurizio, alla corte di Gemma Galgani, reo di voler prendere in giro la dama torinese, e finita poi sotto la lente per via di una serie di macchinazioni e cose omesse alla redazione che la mettono in cattiva luce. Inutile dire che le polemiche più grandi travolgono sempre Gianni Sperti reo di avere delle protette, come Valentina Autiero, e di inveire sempre contro le stesse, vedi Aurora. Cosa succederà adesso e cosa vedremo oggi pomeriggio tra i protagonisti del trono classico e del trono over?

Dai siparietti hot di Valentina Autiero (presunti) alla furia di Davide

I siparietti hot di Valentina Autiero lasceranno presto spazio ai giovani tronisti e, in particolare, a Davide che dovrà accogliere una segnalazione sulla bella Valeria. Ma cosa è successo di preciso? Secondo quanto rivelano le anticipazioni di Uomini e donne sembra che il tronista sia andato su tutte le furie rifiutando di vederla in esterna solo perché ha sentito Giorgio dire che la corteggiatrice lo avrebbe guardato insistentemente in studio. In studio succederà di tutto perché se il tronista avrà le sue ragioni per dirsi offeso, dall’altra parte Valeria darà di matto accusando Giorgio di aver mentito e, alla fine, lascerà lo studio senza essere rincorsa da Davide. Le cose cambieranno una volta fuori? La scelta si avvicina e questo potrebbe essere un passaggio clou.



© RIPRODUZIONE RISERVATA