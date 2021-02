Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata oggi, 10 febbraio: la scelta di Davide

Uomini e Donne, anticipazioni puntata oggi 10 febbraio

L’attesa è finita. Oggi, mercoledì 10 febbraio, la puntata di Uomini e Donne sarà totalmente dedicata alla scelta di Davide Donadei, registrata lo scorso 27 gennaio. La storia d’amore tra Davide e Chiara Rabbi, la scelta del tronista pugliese, va avanti ormai da qualche settimana. Il pubblico, pur conoscendo i dettagli della scelta, non vede l’ora di vedere il momento fatidico del 25enne pugliese. Come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News, Davide si presenterà in studio emozionatissimo e molto elegante con un completo scuro e una camicia bianca. Bellissime, ansiose e, altrettanto emozionate, saranno le corteggiatrici Beatrice Buonocore e Chiara Rabbi. La prima ad entrare in studio sarà Beatrice. subito dopo toccherà a Chiara. Entrambe le ragazze ringrazieranno tutti prima di lasciare lo studio in attesa dell’annuncio della scelta.

Davide Donadei annuncia la scelta a Uomini e Donne!

La prima corteggiatrice ad entrare nello studio di Uomini e Donne sarà Beatrice Buonocore. Per il tronista pugliese non sarà facile annunciare la scelta. Davide, come raccontano le talpe del Vicolo delle News, spiegherà a Beatrice di non poterla scegliere nonostante per diverso tempo sia stata lei al centro dei suoi pensieri. In lacrime, la Buonocore lascerà lo studio dove, poco dopo, arriverà Chiara Rabbi a cui il tronista pugliese racconterà di averla scelta e di voler avere una storia con lei. La risposta di Chiara sarà affermativa. Sulla coppia scenderanno i petali rossi mentre risuoneranno le note di “Casa” la canzone di Giordana Angi. La coppia, dopo aver ottenuto l’autorizzazione di Maria De Filippi, si abbraccerà dando ufficialmente il via alla loro storia d’amore. Alla scelta assisteranno anche Sophie Codegoni che, a sua volta, ha registrato la propria scelta ieri e Gianluca De Matteis che ha abbandonato il trono.



